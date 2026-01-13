Samsun Kavak'ta Kar 20 Santimetreye Ulaştı

Samsun’un Kavak ilçesinde gece başlayan kar sabaha karşı etkisini artırdı; merkezde 10 cm, yüksek ve kırsal alanlarda yer yer 20 cm kar ölçüldü.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 10:12
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 10:12
Samsun Kavak'ta Kar 20 Santimetreye Ulaştı

Samsun’un Kavak ilçesinde kar 20 santimetreye ulaştı

Gece saatlerinde başlayan kar yağışı, sabaha karşı etkisini artırarak Samsun’un Kavak ilçesini beyaz örtüyle kapladı. Merkezde kar kalınlığı yaklaşık 10 santimetreye ulaşırken, yüksek ve kırsal kesimlerde bu miktar yer yer 20 santimetreyi buldu.

Beyaz örtü kartpostallık görüntüler oluşturdu

Kavak’ta evlerin çatıları, park halindeki araçlar, bahçeler ve yollar kısa sürede beyazla kaplandı. Sabah saatlerinde beyaz manzarayla güne uyanan ilçe sakinleri, ilçenin farklı noktalarında kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Yetkililerden uyarı

Kar yağışının özellikle yüksek rakımlı bölgelerde daha etkili olduğu gözlemlendi. Yetkililer, kar yağışına bağlı muhtemel olumsuzluklara karşı sürücüleri dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.

SAMSUN’UN KAVAK İLÇESİNDE GECE SAATLERİNDE BAŞLAYAN KAR YAĞIŞI, SABAHA KARŞI ETKİSİNİ ARTIRARAK...

SAMSUN’UN KAVAK İLÇESİNDE GECE SAATLERİNDE BAŞLAYAN KAR YAĞIŞI, SABAHA KARŞI ETKİSİNİ ARTIRARAK İLÇEYİ BEYAZ ÖRTÜYLE KAPLADI. MERKEZDE KAR KALINLIĞI YAKLAŞIK 10 SANTİMETREYE ULAŞIRKEN, YÜKSEK VE KIRSAL KESİMLERDE BU MİKTAR YER YER 20 SANTİMETREYİ BULDU.

SAMSUN’UN KAVAK İLÇESİNDE GECE SAATLERİNDE BAŞLAYAN KAR YAĞIŞI, SABAHA KARŞI ETKİSİNİ ARTIRARAK...

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sertavul Geçidi'nde Ulaşım Kontrollü: Tır ve Tonajlı Araçlara Geçiş Yasağı
2
Mersin'de Kadın Marangozlar: 12 Yıl Öğretmenlikten Marangozluğa
3
İstanbul’da Dondurucu Soğuk Binlerce Karabatak Marmara’da Bir Araya Geldi
4
Murat Kurum: "Yarısı Bizden" ile Maltepe'de sağlam ve güvenli yuvalar
5
Erzurum'da Kuvvetli Kar Yağışı: 4 İlçede Eğitime Ara
6
Sivas'ta Kar 3 Metreye Vardı: Altınyayla'da Tipi Hayatı Felç Etti
7
Şanlıurfa'da Akondroplazili Sedat Uçak Futbol Topuyla Her Hedefi Tutuyor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları