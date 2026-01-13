Samsun Kavak'ta Kar 20 Santimetreye Ulaştı

Samsun’un Kavak ilçesinde kar 20 santimetreye ulaştı

Gece saatlerinde başlayan kar yağışı, sabaha karşı etkisini artırarak Samsun’un Kavak ilçesini beyaz örtüyle kapladı. Merkezde kar kalınlığı yaklaşık 10 santimetreye ulaşırken, yüksek ve kırsal kesimlerde bu miktar yer yer 20 santimetreyi buldu.

Beyaz örtü kartpostallık görüntüler oluşturdu

Kavak’ta evlerin çatıları, park halindeki araçlar, bahçeler ve yollar kısa sürede beyazla kaplandı. Sabah saatlerinde beyaz manzarayla güne uyanan ilçe sakinleri, ilçenin farklı noktalarında kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Yetkililerden uyarı

Kar yağışının özellikle yüksek rakımlı bölgelerde daha etkili olduğu gözlemlendi. Yetkililer, kar yağışına bağlı muhtemel olumsuzluklara karşı sürücüleri dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.

