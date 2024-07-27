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Sanayi Bakanlığı en az 35 bin TL maaaş ile kadın erkek lise mezunu personel alım ilanını az önce duyurdu

DOKAP Bölge Kalkınma Ajansı, KPSS puanı ile lise mezunu temizlik personeli alımı yapacağını duyurdu. Başvuru şartları ve kontenjan bilgileri için detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 27.07.2024 16:35
Güncelleme Tarihi: 27.07.2024 16:35
Sanayi Bakanlığı en az 35 bin TL maaaş ile kadın erkek lise mezunu personel alım ilanını az önce duyurdu

DOKAP Bölge Kalkınma Ajansı Temizlik Personeli Alımı: KPSS Puanı ile Lise Mezunu Alınacak!

Doğu Karadeniz Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) Bölge Kalkınma Ajansı, yeni personel alımı ilanını duyurdu. Lise mezunu adaylar arasından temizlik personeli alınacağı ilan edildi. Başvuru şartları ve kontenjan bilgileri haberimizin devamında yer alıyor. İşte DOKAP personel alımı ile ilgili tüm detaylar...

DOKAP Bölge Kalkınma Ajansı, yayımladığı son dakika ilanına göre, KPSS puanı ile lise mezunu temizlik personeli alımı gerçekleştireceğini açıkladı. Bu duyuru, kamu personeli alımı için önemli bir fırsat sunuyor. İlan detaylarına göre, adayların başvuru yapabilmeleri için belirli şartları taşımaları gerekiyor.

personel alımı

DOKAP PERSONEL KONTENJAN BİLGİSİ

Doğu Karadeniz Kalkınma İdaresi Başkanlığı toplamda 4 personel alımı yapacak. İşte alım yapılacak pozisyon ve kontenjan bilgileri:

Pozisyon: Destek Personeli (Temizlik Görevlisi)

Kontenjan Sayısı: 4 Kişi

Cinsiyet: 2 Kadın ve 2 Erkek

BAŞVURU İÇİN ADAYLARDAN HANGİ ŞARTLAR ARANACAK?

Adaylardan genel olarak 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında 48. maddesindeki şartlar aranacak. Özel olarak ise şu şartlar aranmaktadır:

Eğitim Şartı: Ortaöğretim (Lise veya dengi okul) mezunu olmak.

KPSS Puanı: 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS P94) en az 60 puan almış olmak.

Deneyim Şartı: Mezuniyet sonrası fiilen en az 90 gün “9112.01 Destek Personeli (yardımcı hizmetler)”, “9112.06 Temizlik Görevlisi” veya “9622.01 Beden İşçisi (temizlik)” meslek kodlarında çalıştığını e-Devletten alınacak barkodlu SGK Hizmet dökümü ile belgelemek.

Sağlık Raporu: Atanmaya hak kazanan adayların "Bulaşıcı hastalığı ile temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamaktadır." ibareli heyet raporu (Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden) almaları gerekmektedir.

Çalışma Şartları: Gece ve gündüz, iç ve dış mekânlarda vardiyalı çalışmaya engel durumu olmamak.

Bu pozisyonda istihdam edilecekler, 657 sayılı Kanunda tesis edilen yardımcı hizmetler sınıfına giren “hizmetli” kadrosuna ait görevleri (temizlik, basit bakım ve onarım, ısıtma, soğutma gibi iklimlendirme hizmetleri, bahçe bakımı ve düzenlemesi, dağıtım ve taşıma vb.) ve kurumun uygun göreceği diğer alanlarda görev yürütecektir.

BAŞVURULAR NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?

DOKAP personel alımı başvuruları, 29 Temmuz 2024 tarihi itibari ile başlayacaktır. Başvurular yalnızca online olarak kabul edilecektir. Adayların, belirtilen başvuru adresi üzerinden üyelik oluşturarak başvurularını tamamlamaları gerekmektedir.

Başvuru Tarihleri: 29 Temmuz - 9 Ağustos 2024

Başvuru Adresi İçin BURAYA Tıklayın

Doğu Karadeniz Kalkınma İdaresi Başkanlığı, bölgenin kalkınmasına katkıda bulunacak personel alımını duyurarak, iş arayanlara büyük bir fırsat sunuyor. 

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