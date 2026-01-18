Araban’da 4 bin 13 Nüfuslu Elif Mahallesi Doğalgaz Talebi

Araban’da 4 bin 13 nüfuslu Elif Mahallesi doğalgaz talep ediyor

Gaziantep’in Araban ilçesine bağlı kırsal Elif Mahallesi sakinleri, mahallelerine doğalgaz hattı döşenmesi talebiyle yetkililere çağrıda bulundu.

En büyük kırsal mahalleden çağrı

4 bin 13 nüfusuyla Araban'ın en büyük kırsal mahallesi olan Elif Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, yeterli abone sayısına sahip olduklarını belirterek taleplerinin bir an önce çözüme kavuşturulmasını istiyor.

Mahalle sakinleri şu ifadeleri kullandı: "Elif Mahalle, 4 bin 13 nüfusu ile Araban ilçesinin en büyük kırsal mahallesi. Mahallemizde yeterli abone sayısını karşılayacak haneye sahibiz. Bu nedenle en kısa zamanda doğalgaz hattı çekilmesi için yetkililerinden destek talep ediyoruz."

GAZİANTEP’İN ARABAN İLÇESİNE BAĞLI 4 BİN 13 NÜFUSLU İLÇENİN EN BÜYÜK KIRSAL MAHALLESİ OLAN ELİF MAHALLESİ SAKİNLERİ YETKİLİLERİNDEN DOĞALGAZ TALEBİNDE BULUNDU.