Araban’da 4 bin 13 Nüfuslu Elif Mahallesi Doğalgaz Talebi

Gaziantep'in Araban ilçesi Elif Mahallesi (4 bin 13 nüfus), doğalgaz hattı talebiyle yetkililerden destek istedi.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 12:28
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 12:28
Gaziantep’in Araban ilçesine bağlı kırsal Elif Mahallesi sakinleri, mahallelerine doğalgaz hattı döşenmesi talebiyle yetkililere çağrıda bulundu.

En büyük kırsal mahalleden çağrı

4 bin 13 nüfusuyla Araban'ın en büyük kırsal mahallesi olan Elif Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, yeterli abone sayısına sahip olduklarını belirterek taleplerinin bir an önce çözüme kavuşturulmasını istiyor.

Mahalle sakinleri şu ifadeleri kullandı: "Elif Mahalle, 4 bin 13 nüfusu ile Araban ilçesinin en büyük kırsal mahallesi. Mahallemizde yeterli abone sayısını karşılayacak haneye sahibiz. Bu nedenle en kısa zamanda doğalgaz hattı çekilmesi için yetkililerinden destek talep ediyoruz."

