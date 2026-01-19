Elazığ'da Kar Tatili: Rehabilitasyon ve Bakımevi Kurslarına 1 Gün Daha Ara

Elazığ'da kar nedeniyle rehabilitasyon ve bakımevi kurslarına 1 gün daha tatil

Valilikten yapılan açıklama

Elazığ’da dün başlayan ve bugün akşam saatlerine kadar etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Milli Eğitim Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve İl Müftülüğüne bağlı veya denetiminde olan kreşler, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, gündüz bakım evleri ve kurslarda salı günü eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir.

Kimler idari izinli sayılacak?

Valilik açıklamasında, kamu kurumlarında görev yapan malul, engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır. Ayrıca anne ve babası çalışan anaokulu ve kreşe devam eden çocukları bulunan personel ile engelli çocuğu bulunan personelden birinin söz konusu tarihte idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir.

Sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personellerin durumu, hizmetin gereği doğrultusunda ilgili birimler tarafından değerlendirilecektir. İlçelerdeki tatil ve izin kararları ise kaymakamlar tarafından alınacaktır.

