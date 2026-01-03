DOLAR
Şanlıurfa'da Kar Rekoru: Kapanan Kırsal Yollar İş Makineleriyle Açılıyor

Şanlıurfa'da 58 yılın kar rekoru sonrası Büyükşehir ekipleri, Mehmet Kasım Gülpınar talimatıyla kent merkezi ve kırsalda kapalı yolları iş makineleriyle açıyor.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 12:31
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 12:58
Şanlıurfa'da Kar Rekoru: Kapanan Kırsal Yollar İş Makineleriyle Açılıyor

Şanlıurfa'da Karla Mücadele: Kapanan Kırsal Yollar İş Makineleriyle Açılıyor

Son 58 yılın kar rekoru ile mücadele eden Şanlıurfa’da zorlu kış koşulları yaşamı etkiledi. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kent merkezinde ve kırsalda kapanan yolları tek tek açarak binlerce vatandaşın ulaşımını yeniden sağladı.

Kent merkezinde hızlı müdahale

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar’ın talimatları doğrultusunda yürütülen karla mücadele çalışmaları kapsamında, şehir merkezinde özellikle ana arterler, caddeler, kavşaklar ve yaya yoğunluğunun fazla olduğu bölgeler kısa sürede ulaşıma açıldı. Sabahın ilk ışıklarından gece geç saatlere kadar sahada olan ekipler, kar küreme, tuzlama ve buzlanmaya karşı önleyici çalışmalarla şehir içi ulaşımın güvenliğini sağladı.

Özellikle don ve buzlanma riskine karşı yürütülen yoğun tuzlama çalışmaları sayesinde kent merkezinde trafik akışı kontrollü bir şekilde sürdü. Ekipler, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için anlık müdahalelerle sahadaki varlıklarını korudu.

Kırsalda yoğun seferberlik: İlçe ve rakamlar

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kar yağışının en sert hissedildiği kırsal bölgelerde adeta zamanla yarıştı. Haliliye, Siverek, Birecik, Halfeti, Suruç, Bozova ve Viranşehir ilçelerinde kar nedeniyle ulaşıma kapanan kırsal mahalle yollarının açılması için yoğun bir çalışma yürütüldü.

Haliliye ilçesinde yolların büyük bölümü ulaşıma açılırken, kalan %10’luk kısımların da açılması için çalışmalar aralıksız sürüyor ve bugün itibarıyla kapalı yol bırakılmaması hedefleniyor. Viranşehir ilçesinde ise kapalı durumda bulunan 148 kırsal mahalle yolun tamamı ulaşıma açıldı.

Siverek ilçesinin Karacadağ bölgesinde kar kalınlığının yer yer yarım metreyi bulduğu gözlemlendi. Bu bölgede ekipler, 40 iş makinesi ile kapalı yolları açmak için yoğun mesai harcıyor. Birecik, Halfeti ve Bozova ilçelerinde ise karla mücadele çalışmaları büyük oranda tamamlandı.

Koordinasyon, ekipman ve vatandaş takdiri

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin kar yağışının ilk anından itibaren ortaya koyduğu hızlı refleks, güçlü ekipman desteği ve koordineli çalışma modeli, vatandaşlardan takdir topladı. Kent genelinde ve kırsalda yürütülen özverili çalışmalar muhtemel mağduriyetlerin önüne geçti ve belediyenin kriz yönetimindeki başarısını gözler önüne serdi.

Zorlu kış şartlarına rağmen sahadan ayrılmayan ekipler, çalışmalarını sürdürüyor ve kapalı yol bırakılmaması hedefi doğrultusunda mesaiye devam ediyor.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

