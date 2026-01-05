DOLAR
43,04 -0,04%
EURO
50,34 0,22%
ALTIN
6.119,12 -2,24%
BITCOIN
3.983.013,71 -1,36%

Şanlıurfa'da Karla Mücadele: 4 bin 500 Kilometre Kırsal Yol Ulaşıma Açıldı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, 58 yılın en yoğun karıyla mücadelede kırsalda kapanan 4 bin 500 kilometrelik yolu ulaşıma açtı; kent merkezinde kar temizliği sürüyor.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 14:03
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 14:03
Şanlıurfa'da Karla Mücadele: 4 bin 500 Kilometre Kırsal Yol Ulaşıma Açıldı

Şanlıurfa kırsalındaki yollar ulaşıma açıldı

58 yılın en yoğun karına karşı koordineli müdahale

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kentte son 58 yılın en yoğun kar yağışı sırasında yürüttüğü kapsamlı ve koordineli çalışmalarla kırsalda karla kapalı olan 4 bin 500 kilometrelik yolu yeniden ulaşıma açtı.

Rekor düzeyde etkili olan kar yağışının başladığı ilk andan itibaren sahaya inen ekipler, Başkan Mehmet Kasım Gülpınar’ın talimatları doğrultusunda kriz yönetimini hızlı ve etkin şekilde devreye aldı. Öncelikle kent merkezindeki ana arter ve caddeler ulaşıma açıldı; ardından kırsal ilçelerde yoğun bir çalışma yürütüldü.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Siverek, Viranşehir, Hilvan, Birecik, Bozova, Suruç, Karaköprü, Halfeti ve Haliliye ilçelerinin kırsal mahallelerinde kar nedeniyle ulaşıma kapanan yolları açtı. Toplamda 4 bin 500 kilometrelik yol, çalışmalar sonucunda yeniden vatandaşların hizmetine sunuldu.

Zorlu hava şartlarına rağmen sahadaki koordinasyonu bizzat yürüten Başkan Gülpınar, yürütülen başarılı çalışmalardan dolayı Büyükşehir Belediyesi’nin tüm çalışanlarına teşekkür etti.

Karla mücadele çalışmalarını tamamlayan ekipler, şimdi kent merkezinde biriken kar yığınlarını temizleme çalışmalarına başladı. Kamu kurum binaları, okul ve cami önleri başta olmak üzere yoğun kullanılan alanlarda kar temizleme ve tuzlama çalışmaları sürdürülüyor.

ŞANLIURFA KIRSALINDAKİ YOLLAR ULAŞIMA AÇILDI

ŞANLIURFA KIRSALINDAKİ YOLLAR ULAŞIMA AÇILDI

ŞANLIURFA KIRSALINDAKİ YOLLAR ULAŞIMA AÇILDI

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmit Körfezi'ne Flamingo Akını: Kocaeli'de Sayıları Katlandı
2
Kepez’de 2025’te 248 bin 403 ton çöp toplandı — Şikayetler %85 azaldı
3
Tokat'ta Koruma Altındaki Çocuklara Çikolata Yapım Eğitimi
4
Gölbaşı Kaymakamı Kadir Algın’dan Harmanlı Belediyesi’ne Ziyaret
5
Çorum'da 79 Yaşındaki Necip Uysal, Bulduğu Türk Bayraklarını Temizleyip Duvarına Asıyor
6
Battalgazi Belediyesi'nden Okul Bahçelerinde Kar Temizliği
7
Zana Öğretmen Kepçeyle Okul Bahçesini Kendisi Temizledi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları