Şanlıurfa'da Karla Mücadele: 4 bin 500 Kilometre Kırsal Yol Ulaşıma Açıldı

Şanlıurfa kırsalındaki yollar ulaşıma açıldı

58 yılın en yoğun karına karşı koordineli müdahale

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kentte son 58 yılın en yoğun kar yağışı sırasında yürüttüğü kapsamlı ve koordineli çalışmalarla kırsalda karla kapalı olan 4 bin 500 kilometrelik yolu yeniden ulaşıma açtı.

Rekor düzeyde etkili olan kar yağışının başladığı ilk andan itibaren sahaya inen ekipler, Başkan Mehmet Kasım Gülpınar’ın talimatları doğrultusunda kriz yönetimini hızlı ve etkin şekilde devreye aldı. Öncelikle kent merkezindeki ana arter ve caddeler ulaşıma açıldı; ardından kırsal ilçelerde yoğun bir çalışma yürütüldü.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Siverek, Viranşehir, Hilvan, Birecik, Bozova, Suruç, Karaköprü, Halfeti ve Haliliye ilçelerinin kırsal mahallelerinde kar nedeniyle ulaşıma kapanan yolları açtı. Toplamda 4 bin 500 kilometrelik yol, çalışmalar sonucunda yeniden vatandaşların hizmetine sunuldu.

Zorlu hava şartlarına rağmen sahadaki koordinasyonu bizzat yürüten Başkan Gülpınar, yürütülen başarılı çalışmalardan dolayı Büyükşehir Belediyesi’nin tüm çalışanlarına teşekkür etti.

Karla mücadele çalışmalarını tamamlayan ekipler, şimdi kent merkezinde biriken kar yığınlarını temizleme çalışmalarına başladı. Kamu kurum binaları, okul ve cami önleri başta olmak üzere yoğun kullanılan alanlarda kar temizleme ve tuzlama çalışmaları sürdürülüyor.

