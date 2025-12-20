Şanlıurfa'da Kentsel Dönüşüm Başladı: Gülpınar 250 Birimi Kamulaştırdı

2. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi'nde ilk yıkımlar yapılıyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, bina ömrünü tamamlamış, depreme dayanaksız 250 bağımsız birimi kamulaştırarak yıkım işlemlerini başlattı. Proje kapsamında 85 yapı kamulaştırıldı ve çalışmanın toplam maliyeti olan 350 milyon TL tamamen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacak.

Haliliye ilçesi Hızmalı ve Atatürk mahallelerini kapsayan 2. Etap Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanının ilk uygulama çalışmaları, kepçenin çalıştırılmasıyla başladı. Gülpınar, alanda yaptığı incelemede projenin yalnızca bir park çalışması olmadığını vurguladı ve kentin geleceğini güvence altına alan bir vizyondan söz etti.

Programa Eyyübiye Belediye Başkan Vekili Necmettin Sağlam, Şanlıurfa İl Afet ve Acil Durum Müdürü Şelal Ufuk Ergeldi, Tarım İl Müdür Vekili İsmail Şeyhanlı, meclis üyeleri, muhtarlar ve STK temsilcileri katıldı.

Gülpınar, projeyle ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Biz artık günü kurtaran değil, şehri geleceğe hazırlayan adımlar atıyoruz" dedi.

Ayrıca Gülpınar, projenin arkasındaki kararlılığı ve geçmişteki eleştirilere cevabını şu sözlerle dile getirdi: "Burada tamamen belediyenin kendi imkanlarıyla ciddi bir kamulaştırma maliyeti ile de Urfa’ya yeni bir çehre katacak bir proje başlatıyoruz. Mevcut üzerinde bir şeyler yapmak kadar zor bir şey yok. Bakın yıllardır bu binalar bu şekilde bu mahalle bu şekilde şimdi bunu dönüştürmek ona yeni bir şehre kazandırmak mevcutta gerçekten çok zor. Geldiğimiz günden beri hep mevcut giden aksaklıkları bir değişip dönüştürmek adına hem proje üretiyoruz hem buna kafa yoruyoruz hem de yeri zamanı geldiğinde de icraata geçiyoruz. Yani başka türlü bir tedbirata falan başka bir şeye gerek yok. Sadece ben burada icraatı konuşalım istiyorum. "Bazıları konuşur, bazıları yapar." Bizim konuşmaya da vaktimiz yok, konuşanların da ne yaptığını da geçmişte çok iyi biliyoruz. Yine aynı şeyi söylüyorum bu kadar konuşulana kadar bir şeyler yapılmış olsaydı zaten ben bu koltukta olmazdım. Bunu hep söyleyeceğim, hep de sonuna kadar da söyleyeceğim bir şeyler üretmek zorundayız. Yaptığınız her en ufak bir şey de bile illaki bir itiraz eden çıkıyor, illaki ama yine söylüyorum mevcut üzerinde bir şey yapmanın başka çaresi yok ya hiçbir şey yapmayacaksınız oturacaksınız eğer istenen arzu edilen buysa bunda da sıkıntı yok. Yani bir şeyler yapmaya kalktığınızda en ufak bir şey de ilk günden beri ben bunu hissediyorum. Hemen bir itiraz hemen bir muhalefet hemen bir eleştiri hemen bir şeyler altında arama en basında Haşimiye Meydanı’nda oradan başladık, bakın Haşimiye Meydanı’nda o yapıdan, o meydan aşağıdaki işte o tuvaletler ilk günden beri inanılmaz bir direnç oldu. Ne oldu bakın şimdi var mı ortada bir şey, şu anda hiçbir sıkıntı yok. Şimdi geldik, divan yoluna aynı şeyler, bittiğinde zaten göreceğiz Allah’ın izniyle, bakalım şimdi onu bekliyoruz. Buraya ne acaba uyduracaklar, buraya ne yapacaklar. Ray döşendi, döşenmedi hikayesi gibi aynı, zaten tarihe geçtik yani aslında bir tarihe geçtik de farkında değiliz ama olumsuz manada tarihe geçtik. İnşallah hayırlı olur, bir an evvel bu proje biter ama çok güzel bir şey çıkacağına Allah’ın izniyle eminim. Burası bittiğinde gerçekten Urfa’ya büyük bir renk getirecek Urfalılar bu projede çok memnun olacak diye düşünüyorum."

İnceleme ve konuşmaların ardından Mehmet Kasım Gülpınar, kepçenin koltuğuna geçerek yıkım çalışmalarının fiilen başlamasını sağladı ve projede ilk kepçeyi vurdu. Yetkililer, çalışmaların planlanan program çerçevesinde sürdürüleceğini belirtti.

