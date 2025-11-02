Şanlıurfa'da Mahalle Seferberliğiyle Uyuşturucuyla Mücadele Başladı

EŞBER AYAYDIN - Şanlıurfa

Projenin amacı

Şanlıurfa Valiliği, Bağımlılıkla Mücadele Projesi kapsamında gençleri korumak ve aileleri sürece dahil etmek amacıyla yeni bir saha uygulaması başlattı. Proje, hem önleyici hem de tedavi edici çalışmaları bir araya getirerek toplumun tüm kesimlerinin katılımını hedefliyor.

Mahalle buluşmalarıyla toplumsal seferberlik

Vali Hasan Şıldak liderliğinde yürütülen uygulama kapsamında, ilgili kurum yöneticileri ve vatandaşların katılımıyla okul bahçelerinde mahalle buluşmaları düzenleniyor. Bu buluşmalarda Şıldak, anne ve babalarla bir araya gelerek yürütülen çalışmaları anlatıyor ve aileleri sürece aktif katılmaya davet ediyor.

Kurum müdürleri vatandaşları uyuşturucunun zararları, tedavi süreçleri ve destek hizmetleri hakkında bilgilendiriyor. Etkinliklerde açılan stantlardan, katılımcılar tedavi ve destek hizmetleri hakkında doğrudan bilgi alma fırsatı buluyor.

Vali Şıldak'ın çağrısı

Şıldak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uyuşturucuyla mücadelenin yalnızca güvenlik güçlerinin sorumluluğu olmadığını; toplumun tüm kesimlerinin desteğiyle yürütülmesi gerektiğini vurguladı. "Aile Yılı kapsamındaki projeyle ailelerin özellikle annelerin duyarlılığını artırmayı amaçladık" dedi.

Şıldak, mahalle buluşmaları sırasında ailelerden çevrelerindeki şüpheli durumları ve uyuşturucuya ilişkin olayları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmelerini; bağımlıların tedavisine destek veren "Umuda Kapı Açıyorum, Hayata Tutunuyorum" projesine katkı sağlamalarını; ve öğrendiklerini en az 10 kişiye ulaştırmalarını istedi.

"Ailelerimize, annelerimize seslenerek 'Çocuklarınızı yalnız bırakmayın, bu mücadelede onların her tür attığı adımdan haberiniz olsun. Onları kucaklayın ve yalnız bırakmayın.' diyoruz."

Yaygınlaştırma ve rehabilitasyon desteği

Her hafta bir mahallede düzenlenecek buluşmalarla tüm ilçelere ulaşmayı planladıklarını belirten Şıldak, "Bir yıl sonunda uyuşturucu kullanımı bakımından risk derecesi yüksek tüm yerleşim yerlerindeki herkese ulaşmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Tedavi ve rehabilitasyon süreçlerinde ilerleme gösteren gençlerin gönüllü olarak başka ailelere ulaşmasının teşvik edildiğini söyleyen Şıldak, eşinin Fatma Nur Şıldak ile birlikte ailelerin yanında olduklarını ifade etti. Başarı gösteren gençler aracılığıyla yeni ailelerin sisteme kazandırılması ve bu ailelerin AMATEM gibi sağlık kuruluşlarına yönlendirilmesi uygulamanın önemli bir parçası olarak öne çıkıyor.

Şanlıurfa'da yürütülen çalışmalarda atölye, kurs ve sportif etkinliklerle sosyal rehabilitasyonun desteklendiğini belirten Şıldak, AMATEM'in fiziki ve hizmet kapasitesinin geliştirildiğini, çalışmaların ülke genelinde örnek teşkil edecek düzeye ulaştığını sözlerine ekledi.

Şanlıurfa Valiliği koordinasyonunda başlatılan mahalle seferberliği, yerel ölçekte farkındalık artırma ve doğrudan müdahale modelleri sunarak uyuşturucuyla mücadelede yeni bir adım atıldığını gösteriyor.

