Şanlıurfa'da Sağanak Yağış Sürüyor: Meteoroloji Uyardı

Şanlıurfa'da sağanak yağış etkisini sürdürüyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarısıyla yağışlı hava devam ediyor

Şanlıurfa'da gece saatlerinde başlayan sağanak yağış kent genelinde etkisini sürdürüyor.

Etkin yağışlar bazı bölgelerde yollarda su birikintilerine yol açtı; araç sürücüleri olumsuz görüş koşullarına karşı farlarını açarak ilerledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda, kentte hafta boyu yağışlı havanın etkili olacağı bildirildi. Yetkililer, vatandaşların sel, taşkın ve çığ gibi olumsuzluklara karşı duyarlı ve tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı.

