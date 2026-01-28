Şanlıurfa'da Sağanak Yağış Sürüyor: Meteoroloji Uyardı

Şanlıurfa'da gece başlayan sağanak sürüyor; yollarda su birikintileri oluştu. Meteoroloji vatandaşları sel, taşkın ve çığ tehlikelerine karşı uyardı.

Yayın Tarihi: 28.01.2026 09:46
Güncelleme Tarihi: 28.01.2026 09:46
Şanlıurfa'da gece saatlerinde başlayan sağanak yağış kent genelinde etkisini sürdürüyor.

Etkin yağışlar bazı bölgelerde yollarda su birikintilerine yol açtı; araç sürücüleri olumsuz görüş koşullarına karşı farlarını açarak ilerledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda, kentte hafta boyu yağışlı havanın etkili olacağı bildirildi. Yetkililer, vatandaşların sel, taşkın ve çığ gibi olumsuzluklara karşı duyarlı ve tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı.

