Şanlıurfa'da Yoğun Sis ve Yağmur: Görüş 20 Metreye Düştü

Şanlıurfa'da Yoğun Sis ve Yağmur Etkisi Sürüyor

Şanlıurfa’da gece yoğunlaşan sis, bugün yağışlı hava ile birlikte etkisini sürdürdü. Sabah saatlerinde evlerinden çıkan vatandaşlar, güne sisli ve yağışlı bir havayla başladı.

Görüş mesafesinin düştüğü yollarda sürücüler, araçlarının farlarını açarak ilerledi. Sis, şehir merkezinde olduğu gibi kırsal bölgelerde de etkili oluyor.

Karayollarında Görüş Mesafesi Azaldı

Yetkililer tarafından yapılan ölçümlerde, Şanlıurfa-Gaziantep ve Şanlıurfa-Adıyaman karayollarında görüş mesafesinin yer yer 20 metreye kadar düştüğü belirlendi.

Trafik Uyarısı

Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı. Yetkililer, olumsuz hava koşullarında tedbirli olunmasını ve trafik işaretlerine uyulmasını önemle tavsiye etti.

ŞANLIURFA’DA SİS VE YAĞMUR ETKİLİ OLUYOR