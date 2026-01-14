Şanlıurfa’dan Gazze’ye 6 Tır İnsani Yardım Uğurlandı

Şanlıurfa’dan Gazze’ye 6 tır insani yardım dualarla uğurlandı

STK'ların öncülüğünde toplanan yardım malzemeleri uğurlama töreniyle gönderildi

Şanlıurfa’dan Gazze’deki ihtiyaç sahiplerine gönderilmek üzere 6 tır eşya ve gıda malzemesi, düzenlenen törenle dualar eşliğinde uğurlandı. Yardımlar, sivil toplum kuruluşları (STK) öncülüğünde ve hayırseverlerin destekleriyle toplandı.

Tören, Kuran-ı Kerim tilaveti ile başladı; yardımda bulunan iş adamı ve dernek temsilcilerine teşekkür edildi. İçerisinde battaniye, yastık, yorgan, döşek, bebek maması, konserve ve 'aç tüket' olarak adlandırılan hazır gıda ürünlerinin bulunduğu tırlar Gazze’ye gönderildi.

Sivil toplum kuruluşları adına açıklama yapan Behçet Atilla, Urfa’dan son dönemde yürütülen çalışmaları şöyle özetledi: 'Urfa’dan Gazze’ye son 2 buçuk ay içinde 3 yardım konvoyu çıkardık. Şu ana kadar 16 tır yardımı buradan yola çıkardık, bugün de 6 tır insani yardımımızı birazdan inşallah müftümüzün dualarıyla uğurlayacağız. Bu 6 tırla beraber son 2 buçuk ay içinde 22 tır sadece ayni yardımı Gazze’ye göndermiş olacağız. Bugünkü bu 6 tırımızda battaniye, yastık, döşek, yorgan, bebek maması, konserve ve aç tüket dediğimiz hazır gıda ürünleri bulunmaktadır. Bu gibi malzemeleri inşallah hepimizin huzurunda birazdan uğurlayacağız.'

Yardım tırları, Şanlıurfa İl Müftüsü Ramazan Tolan tarafından yapılan duanın ardından Gazze’ye doğru yola çıkarıldı.

