Şanlıurfa GAP Havalimanı 2025'te 1 milyon 60 bin 905 Yolcuya Hizmet Verdi

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, 2025 yılında 1 milyon 60 bin 905 yolcunun Şanlıurfa GAP Havalimanını kullandığını açıkladı.

Aralık verileri

Açıklanan verilere göre Aralık ayında iç hatlarda 89 bin 244, dış hatlarda ise 6 bin 641 yolcuya hizmet verildi. Böylece söz konusu ayda toplam 95 bin 885 yolcu kaydedildi.

Aralık ayında iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 539, dış hatlarda 37 olmak üzere toplam 576 olarak gerçekleşti. Aynı dönemde yük trafiği (kargo, posta ve bagaj) toplam 760 ton oldu.

12 aylık değerlendirme

2025 yılının Ocak-Aralık dönemine ilişkin 12 aylık verilere göre havalimanında yolcu trafiği 1 milyon 60 bin 905, uçak trafiği 6 bin 431 ve yük trafiği 8 bin 557 ton olarak kayıtlara geçti.

DHMİ verilerine göre, 2025'te bir önceki yıla kıyasla yolcu trafiğinde %15, uçak trafiğinde ise %17 artış meydana geldi.

Bu artış, Şanlıurfa GAP Havalimanı'nın bölge ulaşımındaki öneminin her geçen yıl arttığını gösteriyor.

GAP HAVAALANINI 1 MİLYON YOLCU KULLANDI