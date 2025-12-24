DOLAR
Şanlıurfa İtfaiyesi'nden Kan Bağışı Kampanyası

Şanlıurfa Büyükşehir İtfaiye ile Türk Kızılay iş birliğiyle düzenlenen kan bağışı etkinliğine personel yoğun ilgi gösterdi; 25. bağışa bronz madalya verildi.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 11:58
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 11:58
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ile Türk Kızılay Şanlıurfa Şubesi iş birliğinde düzenlenen kan bağışı programına itfaiye personeli yoğun ilgi gösterdi. Etkinlik, merkez itfaiye daire başkanlığında "1 kan 1 can Şanlıurfa itfaiyesi daima hazır" sloganı kapsamında gerçekleştirildi.

Katılımcılar ve Mesajlar

Programa İtfaiye Dairesi Başkanı Halil Kırmızı başta olmak üzere şube müdürleri, amirler ve çok sayıda itfaiye personeli katıldı. Gönüllü olarak kan bağışında bulunan personel, toplumsal duyarlılığın güçlü bir örneğini sergiledi.

Programda konuşan Halil Kırmızı, itfaiye teşkilatının yalnızca yangın ve afet anlarında değil, insanlığa hizmet noktasında da her zaman görev başında olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: "Önce bir can ve önlem diyerek bu duyarlılığı her zaman gösteriyoruz. İnsanlığa hizmet için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Belirli aralıklarla kan bağışı programlarımız devam edecek. Organizasyonda emeği geçen Türk Kızılay’ı Şanlıurfa Şubesi’ne ve önleme ile müdahale şube müdürlüklerimize teşekkür ediyorum."

Emeğin Ödülü: 25. Bağış ve Bronz Madalya

Programın dikkat çeken isimlerinden biri olan itfaiye şoförü Davut Baran, 25’inci kez kan bağışında bulundu. Bu uzun soluklu katkısı nedeniyle bronz madalya ile ödüllendirilen Baran, "Ömrümün yettiği kadar kan vermeye devam edeceğim" dedi.

Şanlıurfa itfaiyesinin düzenlediği bu tür kan bağışı programlarının belirli aralıklarla sürdürüleceği bildirildi.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

