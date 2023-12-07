Şanlıurfa, Kilis, Mardin, Diyarbakır, Adıyaman ve 2 ilde daha bayram havası! Şakır şakır yağacak, şehre oh çektirecek

O illere müjde! Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten açıkladı. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yağış bekleniliyor. İşte ayrıntılar.

Şanlıurfa, Kilis, Mardin, Diyarbakır, Adıyaman ve 2 ilde daha bayram havası! Şakır şakır yağacak, şehre oh çektirecek
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Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten, Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak illeriyle ilgili sevindirici haberi açıkladı.

Kasım ayından itibaren Türkiye'de yağışlar başladı. Son tahminlerine göre yağışlardaki artış Aralık ayında da devam edecek.

Bu kapsamda Kerem Ökten, Türkiye'nin 46 günlük ortalama yağış haritasını sosyal medya hesabında açıkladı.

Güneydoğu Anadolu'da haritada yer alan Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak illeri için de müjde var.

Ökten, " En fazla yağışı eflatun, mor ve kahverengi alanlar yer alıyor. Güneydoğu Anadolu'da da yağış olacak' dedi.

yağış

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