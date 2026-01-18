Sapanca Gölü'nde 89 Kaçak İskele İçin Yıkım 20 Ocak'ta Başlıyor

SASKİ, tebligat süresi dolan yapılara sahada müdahale edecek

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Sapanca Gölü kıyısında tespit edilen 89 kaçak iskele ve yapının kaldırılması için yasal sürecin başlatıldığını duyurdu.

1 Ocak tarihinde tebligat sürecinin başlatıldığını hatırlatan SASKİ Genel Müdürü Seyit Sakallıoğlu, verilen 15 günlük süre zarfında bazı işletme ve şahısların kaçak iskelelerini kendi imkanlarıyla kaldırdığını belirtti. Tebligata uymayan yapılar için önümüzdeki hafta başından itibaren müdahale edileceği ifade edildi.

Tebligat süresi dolan ve henüz kaldırılmayan iskeleler için 20 Ocak Salı günü iş makinelerinin sahaya ineceğini kaydeden Sakallıoğlu, "Sapanca Gölü’nün kıyılarını vatandaşların kullanımına açacağız." dedi.

Projenin yalnızca yapısal temizlik olmadığını vurgulayan Sakallıoğlu, yapılan incelemelerde iskele altlarına gizlenen hortumlarla kaçak su çekildiğini ve sazlık aralarına gizlenen borularla göle atık su akıtıldığını tespit ettiklerini açıkladı. Yıkım çalışmalarıyla birlikte bu kaçak hatların da tamamen sonlandırılacağı belirtildi.

Sakallıoğlu, 47 kilometrekarelik yüzölçümüne sahip gölün çevresinin mevzuata uygun şekilde kaçak yapılardan temizleneceğini ve çalışmaların ardından bölgenin sosyal donatı alanı olarak düzenlenmesinin hedeflendiğini söyledi.

