Sapanca Gölü'nde 89 Kaçak İskele İçin Yıkım 20 Ocak'ta Başlıyor

SASKİ, Sapanca Gölü kıyısında tespit edilen 89 kaçak iskele ve yapının 20 Ocak’ta iş makineleriyle kaldırılacağını, tebligat sürecinin sona erdiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 11:08
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 11:08
Sapanca Gölü'nde 89 Kaçak İskele İçin Yıkım 20 Ocak'ta Başlıyor

Sapanca Gölü'nde 89 Kaçak İskele İçin Yıkım 20 Ocak'ta Başlıyor

SASKİ, tebligat süresi dolan yapılara sahada müdahale edecek

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Sapanca Gölü kıyısında tespit edilen 89 kaçak iskele ve yapının kaldırılması için yasal sürecin başlatıldığını duyurdu.

1 Ocak tarihinde tebligat sürecinin başlatıldığını hatırlatan SASKİ Genel Müdürü Seyit Sakallıoğlu, verilen 15 günlük süre zarfında bazı işletme ve şahısların kaçak iskelelerini kendi imkanlarıyla kaldırdığını belirtti. Tebligata uymayan yapılar için önümüzdeki hafta başından itibaren müdahale edileceği ifade edildi.

Tebligat süresi dolan ve henüz kaldırılmayan iskeleler için 20 Ocak Salı günü iş makinelerinin sahaya ineceğini kaydeden Sakallıoğlu, "Sapanca Gölü’nün kıyılarını vatandaşların kullanımına açacağız." dedi.

Projenin yalnızca yapısal temizlik olmadığını vurgulayan Sakallıoğlu, yapılan incelemelerde iskele altlarına gizlenen hortumlarla kaçak su çekildiğini ve sazlık aralarına gizlenen borularla göle atık su akıtıldığını tespit ettiklerini açıkladı. Yıkım çalışmalarıyla birlikte bu kaçak hatların da tamamen sonlandırılacağı belirtildi.

Sakallıoğlu, 47 kilometrekarelik yüzölçümüne sahip gölün çevresinin mevzuata uygun şekilde kaçak yapılardan temizleneceğini ve çalışmaların ardından bölgenin sosyal donatı alanı olarak düzenlenmesinin hedeflendiğini söyledi.

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ), SAPANCA GÖLÜ KIYISINDA TESPİT...

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ), SAPANCA GÖLÜ KIYISINDA TESPİT EDİLEN 89 KAÇAK İSKELE VE YAPININ KALDIRILMASI İÇİN YASAL SÜRECİN BAŞLADIĞINI DUYURDU.

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ), SAPANCA GÖLÜ KIYISINDA TESPİT...

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Diyarbakır Kulp’ta Kar Esareti: Köy Yolları Kapandı, Sıcaklık -12 Dereceye İniyor
2
Sinop'ta Yoğun Kar: 223 Köy Yolu Kapalı, 87 Köyde Elektrik Kesintisi
3
Eskişehir'de Altgeçitte Tehlike: Buz Sarkıtları Sürücüleri Tedirgin Ediyor
4
Yozgat Sorgun'da Kar Mesaisi: Köy Yollarında Kar Küreme ve Tuzlama
5
Eskişehir’de Yüksek Kesimlerde Hafif Kar ve Eksi 5 Derece
6
Eskişehir'de 'Askıda Simit' Suistimaline Esnaftan Tepki
7
Taksim'de Kar Yağışı: Nostaljik Tramvay Önünde Fotoğraf

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları