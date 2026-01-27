Sarıgöl Ovası'nda Üzüm Bağlarının Beyaz Örtüleri Kaldırıldı

Sarıgöl Ovası'nda örtüler kaldırıldı, bağlar yeniden yeşile döndü

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde, üzüm bağlarını korumak amacıyla haziran ayı sonunda örtülen beyaz naylon kanaviçeler, hasadın tamamlanmasının ardından kaldırıldı. Örtülerin toplanmasıyla birlikte Sarıgöl Ovası eski doğal görünümüne kavuştu.

Hasat dönemi boyunca beyaz örtülerle kaplanan bağlar, ovanın tamamını adeta gelinlik giymiş gibi beyaza bürürken, örtülerin kaldırılmasıyla birlikte yeşilin hakim olduğu manzara yeniden ortaya çıktı.

Topuzlu Dede'den manzaralar ilgi çekiyor

Özellikle eski Buldan yolu üzerinde bulunan Topuzlu Dede mevkiine çıkan vatandaşlar, Sarıgöl Ovası’nın değişen manzarasını fotoğraflamak için adeta birbirleriyle yarışıyor. Kış aylarında ılık havalarda bölgeye gelen tatilciler ise ova için, "Sarıgöl Ovası yazın bir başka, kışın bir başka güzel manzaraya bürünüyor" ifadelerini kullandı.

Üretim alanı ve koruma yöntemi

Sarıgöl Ovası’nda toplam 113 bin dekarlık alanda dokuz farklı üzüm çeşidi, dolu, yağmur ve diğer doğa olaylarından korunması amacıyla örtü altına alınıyor. Üzümler, hasat sonuna kadar bağların üzerinde beyaz örtülerle korunuyor.

Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen de bağların uzun yıllardır bu yöntemle korunduğunu belirterek, "Bağlarımızı yıllardır doğa olaylarından korumak amacıyla örtü altına alıyoruz. Hasat bittikten sonra da bu örtüleri topluyoruz" dedi.

Örtülerin kaldırılmasıyla birlikte bölgedeki doğal renk dengesi geri gelirken, üreticiler ve ziyaretçiler için yaz manzarası yeniden canlandı.

