Sarıgöl Ovası'nda Üzüm Bağlarının Beyaz Örtüleri Kaldırıldı

Manisa Sarıgöl'de hasat sonrası beyaz naylon örtüler toplandı; ova yeniden yeşil görünümüne kavuştu.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 16:36
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 16:36
Sarıgöl Ovası'nda Üzüm Bağlarının Beyaz Örtüleri Kaldırıldı

Sarıgöl Ovası'nda örtüler kaldırıldı, bağlar yeniden yeşile döndü

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde, üzüm bağlarını korumak amacıyla haziran ayı sonunda örtülen beyaz naylon kanaviçeler, hasadın tamamlanmasının ardından kaldırıldı. Örtülerin toplanmasıyla birlikte Sarıgöl Ovası eski doğal görünümüne kavuştu.

Hasat dönemi boyunca beyaz örtülerle kaplanan bağlar, ovanın tamamını adeta gelinlik giymiş gibi beyaza bürürken, örtülerin kaldırılmasıyla birlikte yeşilin hakim olduğu manzara yeniden ortaya çıktı.

Topuzlu Dede'den manzaralar ilgi çekiyor

Özellikle eski Buldan yolu üzerinde bulunan Topuzlu Dede mevkiine çıkan vatandaşlar, Sarıgöl Ovası’nın değişen manzarasını fotoğraflamak için adeta birbirleriyle yarışıyor. Kış aylarında ılık havalarda bölgeye gelen tatilciler ise ova için, "Sarıgöl Ovası yazın bir başka, kışın bir başka güzel manzaraya bürünüyor" ifadelerini kullandı.

Üretim alanı ve koruma yöntemi

Sarıgöl Ovası’nda toplam 113 bin dekarlık alanda dokuz farklı üzüm çeşidi, dolu, yağmur ve diğer doğa olaylarından korunması amacıyla örtü altına alınıyor. Üzümler, hasat sonuna kadar bağların üzerinde beyaz örtülerle korunuyor.

Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen de bağların uzun yıllardır bu yöntemle korunduğunu belirterek, "Bağlarımızı yıllardır doğa olaylarından korumak amacıyla örtü altına alıyoruz. Hasat bittikten sonra da bu örtüleri topluyoruz" dedi.

Örtülerin kaldırılmasıyla birlikte bölgedeki doğal renk dengesi geri gelirken, üreticiler ve ziyaretçiler için yaz manzarası yeniden canlandı.

MANİSA’NIN SARIGÖL İLÇESİNDE, ÜZÜM BAĞLARINI KORUMAK AMACIYLA HAZİRAN AYI SONUNDA ÖRTÜLEN BEYAZ...

MANİSA’NIN SARIGÖL İLÇESİNDE, ÜZÜM BAĞLARINI KORUMAK AMACIYLA HAZİRAN AYI SONUNDA ÖRTÜLEN BEYAZ NAYLON KANAVİÇELER, HASADIN TAMAMLANMASININ ARDINDAN KALDIRILDI. ÖRTÜLERİN TOPLANMASIYLA BİRLİKTE SARIGÖL OVASI ESKİ DOĞAL GÖRÜNÜMÜNE KAVUŞTU.

MANİSA’NIN SARIGÖL İLÇESİNDE, ÜZÜM BAĞLARINI KORUMAK AMACIYLA HAZİRAN AYI SONUNDA ÖRTÜLEN BEYAZ...

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Meteorolojiden Elazığ'a Kuvvetli Kar Uyarısı
2
Vanlı Dağcıların Ağrı Dağı Kış Tırmanışı: Zirveye Yakın Güvenlik İnişi
3
Bolu’da Devlet Korumasındaki Çocuklara Berber ve Polisten Manevi Dokunuş
4
Sakarya'da Ocak'ta 15°C: Kış Ortasında Sonbahar Havası
5
Hatay'da Kadın Kooperatiflerine 'Gıdada Sıfır Atık' Bilgilendirme
6
Şahinbey Ampute Liderliğe Yükseldi: Trabzon'u 3-0 Yendi
7
Hasankeyf'te Orman Ekipleri Yaban Hayata Yem Bıraktı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları