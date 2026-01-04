Sarıkamış Şehitleri 111. Yılında Kars'ta Anıldı

Sarıkamış Harekatı’nın 111. yılı anma etkinlikleri çerçevesinde Kars’ın Sarıkamış ilçesinde düzenlenen tören, yoğun katılımla gerçekleştirildi. Ay Yıldız Tören Alanı’nda gerçekleştirilen anma programında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak birer konuşma yaptı.

Törene katılım ve etkinlikler

Binlerce kişi, sabahın erken saatlerinde ellerinde Türk bayraklarıyla, eksi 15 derece soğukta Sarıkamış şehitlerini anmak üzere yürüyüşe geçti. Yürüyüş Ay Yıldız Tören Alanı’nda sona erdi ve burada düzenlenen anma programına geçildi.

Törene; 3. Ordu Komutanı Korgeneral Tuncay Altuğ, Kars Valisi Ziya Polat, milletvekilleri, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, askerler, gaziler, şehit yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajı okundu. Şehitlere saygı atışı yapıldı, çelenk sunumu gerçekleştirildi ve bir subay Sarıkamış Harekatı’nın tarihçesini katılımcılara aktardı. Etkinlikler, muharip savaş uçakları ile jandarma havacılığa ait helikopterlerin akrobasi gösterisiyle son buldu.

Bakanların konuşmaları

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, törende yaptığı konuşmada Sarıkamış Harekâtı’nın, vatan sevgisinin en çetin imtihanlarından biri olduğunu vurguladı ve şunları söyledi:

"Bu topraklar, fedakârlığın sessiz tanığıdır"

"Ecdadımızın zor zamanlarda nasıl kenetlendiğini ve vatanı için hangi bedelleri göze aldığını gösteren tarihî bir duruştur. Ben bu vesileyle, 111 yıl önce, istiklâl ve hürriyet uğruna canını fedan eden kahraman şehitlerimizi rahmetle ve minnetle yâd ediyorum. Bu topraklar, fedakârlığın sessiz tanığıdır. Anadolu’nun bin yılı aşan bu tanıklık, Malazgirt’te açılan kapıyla başladı. İstanbul’un fethiyle bir medeniyet ufkuna dönüştü. Ecdadımız vatan denildiğinde asla geri adım atmadı. Her dönemi, yeni bir destanla taçlandırdı. Alparslan’ın Malazgirt zaferi, tarihe düşülen büyük destanlardan biridir. Gazi Osman Paşa’nın Plevne’de imkânsızı mümkün kılan direnişi de. Çanakkale’de "geçilmez" hükmünü tarihe yazdıran Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Mehmetçiğin azmi de Yurdun dört bir yanı kuşatıldığında verilen Milli Mücadele, bir milletin hürriyetini dünyaya ilan ettiği diriliş destanıdır. 15 Temmuz gecesi tankların önüne yürüyen cesaret de Sarıkamış, bu destanlar zincirinin bedeli en ağır halkalarından biridir. Soğuğa, yokluğa ve imkânsıza rağmen vatan için şehadeti göze alanların mücadelesidir"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ise konuşmasında, Sarıkamış Harekâtı’nın 111. yıl dönümünde ecdadı anmak için bir araya geldiklerini belirterek, katılımcılara hitap etti ve şunları aktardı:

"O büyük mücadelenin anlamını yeniden idrak ediyoruz"

"Türkiye’nin dört bir yanından; doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine vefanın izini sürerek buraya geldiniz. Kara kışı göğüsleyenlerin, imanla ve teslimiyetle şehadete yürüyenlerin diyarına hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Sarıkamış, sıradan bir coğrafya değildir. Burası; istiklâlimizin bedelinin canla ödendiği, istikbâlimizin emanet edildiği mukaddes bir duraktır. Biz bugün burada, 111 yıl önce verilen o büyük mücadelenin anlamını yeniden idrak ediyor; o kutlu ruhu yeniden kuşanıyoruz. Derdimiz ve gayemiz açıktır: Gençlerimize tarih bilinci kazandırmak, bu toprakların hangi fedakârlıklarla vatan kılındığını yerinde göstermek ve bu mirası yarınlara taşıyacak şuuru diri tutmak. Ankara’dan Sarıkamış’a uzanan bu yolculuk; sadece bir mesafe kat etmek değildir. Doğu Ekspresi’yle yaptığınız bu seyahat, aslında dedelerinizin izini sürmektir. Sadece Kars’a değil; köklerinize, tarihinize ve millet hafızanıza yol aldınız. Bugün burada attığınız her adımda, bu topraklarda sizin de bir iziniz olduğunu hissediyorsunuz. İnanıyorum ki; atalarınızdan aldığınız bu büyük emaneti, çağlar boyu yaşatacak irade ve bilinç sizlerde fazlasıyla mevcuttur"

