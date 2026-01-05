Sarıkamış’ta 'Bu Toprakta İzin Var' Temalı 111. Yıl Yürüyüşü

Devlet erkânı, şehit yakınları ve gaziler Sarıkamış ruhunu yaşattı

Sarıkamış Harekâtı’nın 111. yılı anma etkinlikleri, 'Bu Toprakta İzin Var' temasıyla gerçekleştirildi. Erzurum’dan gelen şehit yakınları ve gazilerin katılımıyla düzenlenen yürüyüş, kar ve dondurucu soğuklara rağmen güçlü bir birlik ve beraberlik görüntüsü sergiledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen program kapsamında, Erzurum’dan gelen 27 şehit yakını ve gazi, iki gün süren anma ve farkındalık etkinliklerine katıldı. Yürüyüş boyunca vatan uğruna can veren kahramanların aziz hatıraları saygıyla yad edildi.

Anma programına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 9. Kolordu ve Garnizon Komutanı Osman Akyıldız ile askerî erkân katıldı. Devlet erkânı, şehit yakınları ve gazilerle omuz omuza yürüyerek Sarıkamış ruhunu yaşattı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, programa ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Sarıkamış Harekâtı’nın 111. yılında ‘Bu Toprakta İzin Var’ temasıyla, Erzurum’daki şehit yakınlarımız ve gazilerimizle birlikte Sarıkamış’ta tek yürek olduk. Vatan uğruna can veren kahramanlarımızın hatırasını yaşatmak, emanetlerine sahip çıkmak ve millî hafızamızı diri tutmak için bu şanlı yürüyüşteydik. Erzurum olarak 27 şehit yakınımız ve gazimizle iki gün boyunca Sarıkamış’ta farkındalık ve destek noktasında birlikte olduk. Aziz şehitlerimizin ruhları şad olsun."

Sarıkamış’ta atılan her adım, bu toprakların hangi bedellerle vatan kılındığını bir kez daha hatırlattı. Program, birlik, vefa ve dualarla tamamlandı.

