Sarıkamış'ta Gece Kayağı: Yenilenen Işıklarla Kristal Kar Keyfi

Sarıkamış'ta gece mesaisi: Işıklar altında kayak keyfi

Sarıkamış Kayak Merkezi, yenilenen aydınlatma sistemiyle kayakseverlere gece vaktinde de kesintisiz adrenalin sunuyor. Sarıçam ormanları arasında, kristal karın ışıltısıyla birleşen gece kayağı yoğun ilgi görüyor.

Modern aydınlatma ile gece kayağı

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Valilik koordinesinde tamamlanan modern ışıklandırma çalışmaları sayesinde, pistler gece kayağına uygun hale getirildi. Yaklaşık 3 kilometrelik alanda kurulan yüksek güçlü LED sistemleri, kayakçıların güvenle kaymasına imkân tanıyor. Sarıçam ormanlarının arasından süzülen sporcular, yıldızlar altında kayak yapmanın ayrıcalığını yaşıyor.

Kayakçıların deneyimi

Alper Yıldırım, "Sarıkamış Kayak Merkezi’ndeyiz. 2 bin 300 rakımdayız. Sarıkamış’ta gece kayağı çok güzel, çünkü sarıçam ormanları arasında kayak yapmak çok güzel, biz de bu atmosferi yaşamak için gece kayağına geldik" dedi.

Emir Ali Bakışçı ise, "Gerçekten inanılmaz bir ortam var. Bir Sarıkamışlı olarak kayak merkezimizin pistlerini ve karını çok seviyorum. Fırsat buldukça tüm misafirlerimizin gelmesini istiyoruz" diye konuştu.

Turizme katkı ve yerel yarar

Otel işletmecileri, gece kayağının bölge turizmine büyük katkı sağladığını vurguladı. Mesai saatlerinden sonra kayak yapmak isteyen bölge halkı ve otellerde konaklayan turistler, ışıklandırılmış pistler sayesinde zamanı daha verimli kullanabiliyor.

