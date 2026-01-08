Sarıyer'de Fırtına: Baz İstasyonu ve Ağaç Devrildi

İstanbul ve Marmara Denizi'ndeki fırtına Baltalimanı'nda etkisini gösterdi

İstanbul’da etkili olan kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle Sarıyer Baltalimanı'nda bir ağaç yerinden sökülürken, bir baz istasyonu direği de devrildi.

İstanbul ve Marmara Denizi'nde sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran fırtına, Sarıyer'de hayatı olumsuz etkiledi. Kuvvetli rüzgar ve yağış nedeniyle saat 14.00 sıralarında Baltalimanı'nda ağaç söküldü ve baz istasyonu direği devrildi. Devrilen ağaç bir trafik lambasını da yerinden söktü.

Yetkililer, her iki olayda ölüm veya yaralanma yaşanmadığını bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi; polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı.

Belediye ekipleri ise vinç yardımıyla devrilen baz istasyonu direğini kaldırarak müdahaleyi tamamladı.

