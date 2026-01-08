Sarıyer Kireçburnu'nda Fırtına Deniz Fenerini Devirdi

Marmara'da saatte 80 km'ye ulaşan lodos, Sarıyer Kireçburnu'ndaki 10 metre yüksekliğindeki deniz fenerini devirdi; can kaybı yok, Kıyı Emniyeti müdahale edecek.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 17:23
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 17:23
Sarıyer Kireçburnu'nda Fırtına Deniz Fenerini Devirdi

Sarıyer Kireçburnu'nda Fırtına Deniz Fenerini Devirdi

Marmara’da etkili olan ve saatte 80 kilometreyi bulan lodos, Sarıyer Kireçburnu sahilinde bulunan deniz fenerinin denize devrilmesine yol açtı. Bölge genelinde devam eden fırtına sahil kesimlerinde kuvvetli dalgalar oluşturdu.

Olay

Sahil bölgesinde yer alan yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki deniz feneri, saat 12.00 sıralarında şiddetli rüzgarın etkisiyle denize devrildi. Olayda şans eseri kimse yaralanmadı. Denize düşen fenerin Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından denizden çıkarılması bekleniyor.

Muhtar Çağlar Coşkun'un açıklaması

Çağlar Coşkun şu ifadeleri kullandı: "Deniz fenerimiz fırtınaya dayanamadı ve denize düştü. Çok şükür bir can kaybımız yok sadece ufak bir maddi hasarımız var. 10 metre yüksekliğindeki fenerimiz denize düştü. Tarihi bir fenerimizdi. Birinci derece fener olmamakla beraber, balıkçılarımıza kılavuzluk eden bir fenerimizdi. Tek sevindirici tarafımız bir can kaybı olmaması. Yetkili arkadaşlarımız gelip olay yerinde gerekli tedbirleri aldılar. Bir an önce yenisinin dikilmesiyle ilgili çalışmaları hızlandıracağız. Kıyı emniyetimiz gerekli tespiti yaptıktan sonra bunun çıkarılmasıyla ilgili hızlı bir çalışma içerisine gireceklerini iletti. O saatte aşırı derecede rüzgar olmasından dolayı dışarıda kimse yoktu. Buradaki esnaf arkadaşlarımızın haber vermesiyle beraber olay yerine geldik ve bu sahneyle karşılaştık."

Esnaftan bilgi

Restoran sahibi Kenan Yıldız ise "Görmedim ama duyum aldım. Duyar duymaz buraya geldim. Fırtına nedeniyle bizim de çatılarda problem oldu. Onun dışında bunu görünce biraz endişelendik. Büyük tekneler var, gırgır tekneleri var. Onları her akşam ya da böyle arada bir gelip buna bağlıyorlar. Bağlarken de bunu biliyorsunuz denizle beraber sallanıyor. Şiddetli bir fırtınaydı. Ondan onun etkisinden dolayı da zaten devrildi. Can kaybımız yok. Gereken önlemler zaten Kıyı Emniyeti ve belediye tarafından alındı" dedi.

FIRTINA NEDENİYLE SARIYER KİREÇBURNU SAHİL BÖLGESİNDE BULUNAN DENİZ FENERİ DENİZE DOĞRU...

FIRTINA NEDENİYLE SARIYER KİREÇBURNU SAHİL BÖLGESİNDE BULUNAN DENİZ FENERİ DENİZE DOĞRU DEVRİLDİ.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kahramanmaraş'ta İtfaiye, Kar Engelini Aşarak İki Kişiyi 500 Metre Taşıdı
2
Karaman'da Fırtına Kamyoneti Devrildi: Römork Karşı Şeride Fırladı
3
Edirne’de Fırtına: Saatte 60 Kilometre Hızla Ağaçlar Devrildi
4
Yıllık 21 milyon 200 bin gıda analizi: 'Dünyanın hiçbir ülkesinde bu kadar analiz yükü yok'
5
Balıkesir'de Fırtına: Burhaniye'de Deniz Kabardı, Yazlıklar Sular Altında
6
Elazığ TSO Başkanı Alan 42 Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkeziyle Toplantı Yaptı
7
Konya'da Kum Fırtınası Trafiği Aksatıyor: Altınekin, Cihanbeyli ve Kulu Etkileniyor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları