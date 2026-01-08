Sarıyer Kireçburnu'nda Fırtına Deniz Fenerini Devirdi

Marmara’da etkili olan ve saatte 80 kilometreyi bulan lodos, Sarıyer Kireçburnu sahilinde bulunan deniz fenerinin denize devrilmesine yol açtı. Bölge genelinde devam eden fırtına sahil kesimlerinde kuvvetli dalgalar oluşturdu.

Olay

Sahil bölgesinde yer alan yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki deniz feneri, saat 12.00 sıralarında şiddetli rüzgarın etkisiyle denize devrildi. Olayda şans eseri kimse yaralanmadı. Denize düşen fenerin Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından denizden çıkarılması bekleniyor.

Muhtar Çağlar Coşkun'un açıklaması

Çağlar Coşkun şu ifadeleri kullandı: "Deniz fenerimiz fırtınaya dayanamadı ve denize düştü. Çok şükür bir can kaybımız yok sadece ufak bir maddi hasarımız var. 10 metre yüksekliğindeki fenerimiz denize düştü. Tarihi bir fenerimizdi. Birinci derece fener olmamakla beraber, balıkçılarımıza kılavuzluk eden bir fenerimizdi. Tek sevindirici tarafımız bir can kaybı olmaması. Yetkili arkadaşlarımız gelip olay yerinde gerekli tedbirleri aldılar. Bir an önce yenisinin dikilmesiyle ilgili çalışmaları hızlandıracağız. Kıyı emniyetimiz gerekli tespiti yaptıktan sonra bunun çıkarılmasıyla ilgili hızlı bir çalışma içerisine gireceklerini iletti. O saatte aşırı derecede rüzgar olmasından dolayı dışarıda kimse yoktu. Buradaki esnaf arkadaşlarımızın haber vermesiyle beraber olay yerine geldik ve bu sahneyle karşılaştık."

Esnaftan bilgi

Restoran sahibi Kenan Yıldız ise "Görmedim ama duyum aldım. Duyar duymaz buraya geldim. Fırtına nedeniyle bizim de çatılarda problem oldu. Onun dışında bunu görünce biraz endişelendik. Büyük tekneler var, gırgır tekneleri var. Onları her akşam ya da böyle arada bir gelip buna bağlıyorlar. Bağlarken de bunu biliyorsunuz denizle beraber sallanıyor. Şiddetli bir fırtınaydı. Ondan onun etkisinden dolayı da zaten devrildi. Can kaybımız yok. Gereken önlemler zaten Kıyı Emniyeti ve belediye tarafından alındı" dedi.

