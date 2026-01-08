Sarıyer Kireçburnu'nda Fırtına Deniz Fenerini Devrildi

Şiddetli lodos sahil yaşamını olumsuz etkiledi

Marmara’da etkili olan lodos, gece saatlerinde başlayıp gün boyu sürdü. Zaman zaman saatte 80 kilometre hıza ulaşan rüzgar nedeniyle sahil kesimlerinde kuvvetli dalgalar oluştu.

Sarıyer Kireçburnu Sahil bölgesinde bulunan yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki deniz feneri, saat 12.00 sıralarında şiddetli rüzgarın etkisiyle denize doğru devrildi. Olayda şans eseri kimse yaralanmadı.

Denize düşen fenerin çıkarılması için Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi bekleniyor.

Mahalle muhtarı ve esnafın açıklamaları

Çağlar Coşkun, Kireçburnu Mahallesi muhtarı, “Deniz fenerimiz fırtınaya dayanamadı ve denize düştü. Çok şükür bir can kaybımız yok sadece ufak bir maddi hasarımız var. Tarihi bir fenerimizdi. Birinci derece fener olmamakla beraber, balıkçılarımıza kılavuzluk eden bir fenerimizdi. Yetkili arkadaşlarımız gelip olay yerinde gerekli tedbirleri aldılar. Bir an önce yenisinin dikilmesiyle ilgili çalışmaları hızlandıracağız. Kıyı emniyetimiz gerekli tespiti yaptıktan sonra bunun çıkarılmasıyla ilgili hızlı bir çalışma içerisine gireceklerini iletti. O saatte aşırı derecede rüzgar olmasından dolayı dışarıda kimse yoktu. Buradaki esnaf arkadaşlarımızın haber vermesiyle beraber olay yerine geldik ve bu sahneyle karşılaştık” dedi.

Restoran sahibi Kenan Yıldız ise, “Görmedim ama duyum aldım. Duyar duymaz buraya geldim. Fırtına nedeniyle bizim de çatılarda problem oldu. Onun dışında bunu görünce biraz endişelendik. Büyük tekneler var, gırgır tekneleri var. Onları her akşam ya da böyle arada bir gelip buna bağlıyorlar. Bağlarken de bunu biliyorsunuz denizle beraber sallanıyor. Şiddetli bir fırtınaydı. Ondan onun etkisinden dolayı da zaten devrildi. Can kaybımız yok. Gereken önlemler zaten Kıyı Emniyeti ve belediye tarafından alındı” ifadelerini kullandı.

Yetkililer, olayın ardından bölgedeki güvenlik önlemlerini alıp fenerin denizden çıkarılması için gerekli çalışmaları başlatacaklarını bildirdi.

