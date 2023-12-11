Şaşkına çeviren ilan: Evi için kira değil, bunu istiyor!

Ev fiyatları ve kiralar alıp başını gitmesiyle beraber Ankara'da herkesi şaşırtan bir ilan yayımlandı. Ev sahibi, evinin kira ücretini farklı yolla istedi.

Şaşkına çeviren ilan: Evi için kira değil, bunu istiyor!
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Ev kiralarının her geçen gün artmasıyla beraber ev sahiplerinden farklı talepler gelirken banka puanı, kefil gibi şartlarla beraber bunun yanında farklı bir şey daha eklendi.

Ankara'da yayınlanan ilanın detayları görenleri şaşırttı. Ev sahibi, kira bedeli için 'Asgari ücret primi yatırılarak sigorta yaptırmak' olarak bilgi verirken bir maaşlı çalışan gibi kiracısından sigortasını yatırmasını istedi. 

ev ilanı

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