DOLAR
43,02 0%
EURO
50,44 -0,01%
ALTIN
5.984,94 0,02%
BITCOIN
3.871.765,86 -0,4%

Sason'da 392 km'lik Yol Ağı Kardan Temizlenerek Ulaşıma Açıldı

Batman’ın Sason ilçesinde, Kaymakam Furkan Başar’ın talimatıyla iki günde 392 km'lik yol kardan temizlenerek yeniden ulaşıma açıldı.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 14:30
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 14:31
Sason'da 392 km'lik Yol Ağı Kardan Temizlenerek Ulaşıma Açıldı

Sason'da 392 km'lik Yol Ağı Kardan Temizlenerek Ulaşıma Açıldı

Karla mücadelede iki günlük yoğun çalışma

Batman’ın Sason ekiplerin çalışmaları sonucu 392 kilometrelik yol ağı kardan temizlenerek yeniden ulaşıma açıldı.

Yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarında İl Özel İdaresi ekipleri tarafından başlatılan karla mücadele çalışmaları aralıksız sürdü. Sason Kaymakamı Furkan Başar’ın talimatları doğrultusunda harekete geçen ekipler, iki gün içinde toplam 392 kilometrelik yol ağını kardan temizleyerek ulaşıma açtı.

Özellikle grup köy yolları öncelikli olmak üzere kapalı duran köy ve mezra yollarında çalışmalar yoğun biçimde devam ediyor. Yetkililer, kar yağışının etkisini sürdürmesi ihtimaline karşı ekiplerin sahada hazır bekletildiğini ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması için çalışmaların kesintisiz sürdürüleceğini belirtti.

BATMAN'IN SASON EKİPLERİN ÇALIŞMALARI SONUCU 392 KİLOMETRELİK YOL AĞI KARDAN TEMİZLENEREK YENİDEN...

BATMAN'IN SASON EKİPLERİN ÇALIŞMALARI SONUCU 392 KİLOMETRELİK YOL AĞI KARDAN TEMİZLENEREK YENİDEN ULAŞIMA AÇILDI.

BATMAN'IN SASON EKİPLERİN ÇALIŞMALARI SONUCU 392 KİLOMETRELİK YOL AĞI KARDAN TEMİZLENEREK YENİDEN...

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Elazığ'da 3,5 Yaşındaki Lavin Greyderle Ambulanstan Hastaneye Taşındı
2
Şırnak'ta Çığ Nedeniyle Kapanan Yol Ulaşıma Açıldı
3
Malatya Akçadağ'da bin 600 rakımda kar keyfi — Kozluca'da arkadaşların ilginç eğlencesi
4
Kumluca-Kemer Karayolu'nda Heyelan: D-400'e Kayalar Yola Saçıldı
5
Gümüşhane’de Yaban Hayvanlarına Yemleme Seferberliği
6
Van'dan 'Gazze’yi Unutmayın' Çağrısı — Van Filistin’e Destek Platformu

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları