Sason'da 392 km'lik Yol Ağı Kardan Temizlenerek Ulaşıma Açıldı

Karla mücadelede iki günlük yoğun çalışma

Batman’ın Sason ekiplerin çalışmaları sonucu 392 kilometrelik yol ağı kardan temizlenerek yeniden ulaşıma açıldı.

Yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarında İl Özel İdaresi ekipleri tarafından başlatılan karla mücadele çalışmaları aralıksız sürdü. Sason Kaymakamı Furkan Başar’ın talimatları doğrultusunda harekete geçen ekipler, iki gün içinde toplam 392 kilometrelik yol ağını kardan temizleyerek ulaşıma açtı.

Özellikle grup köy yolları öncelikli olmak üzere kapalı duran köy ve mezra yollarında çalışmalar yoğun biçimde devam ediyor. Yetkililer, kar yağışının etkisini sürdürmesi ihtimaline karşı ekiplerin sahada hazır bekletildiğini ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması için çalışmaların kesintisiz sürdürüleceğini belirtti.

