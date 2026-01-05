DOLAR
43,04 -0,04%
EURO
50,34 0,22%
ALTIN
6.119,12 -2,24%
BITCOIN
3.983.013,71 -1,36%

Sason'da Taşımalı Eğitime 1 Gün Ara Verildi

Sason'da etkili kar yağışı, buzlanma ve don riski nedeniyle 6 Ocak Salı günü taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 15:56
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 15:57
Sason'da Taşımalı Eğitime 1 Gün Ara Verildi

Sason'da Taşımalı Eğitime 1 Gün Ara

Kar yağışı, buzlanma ve don tehlikesi nedeniyle tedbir kararı

Batman'ın Sason ilçesinde etkili olan kar yağışı, buzlanma ve don tehlikesi sebebiyle yetkililer taşımalı eğitime 1 gün ara verme kararı aldı.

Sason Kaymakamı Furkan Başar, olumsuz hava şartlarının muhtemel risklerine karşı tedbir amacıyla ilçe merkezi ile bağlı köylerdeki ilk ve orta dereceli okullarda 6 Ocak Salı günü, taşımalı eğitim dahilinde olan okullarda eğitime öğretime bir gün ara verildiğini duyurdu.

Açıklamada, kararın öğrenci ve personelin güvenliğinin sağlanması amacıyla alındığı vurgulandı.

BATMAN'IN SASON İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI, BUZLANMA VE DON TEHLİKESİ NEDENİYLE TAŞIMALI...

BATMAN'IN SASON İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI, BUZLANMA VE DON TEHLİKESİ NEDENİYLE TAŞIMALI EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ.

BATMAN'IN SASON İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI, BUZLANMA VE DON TEHLİKESİ NEDENİYLE TAŞIMALI...

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Engelli Bireylerin Sorunları Antalya'da Masaya Yatırıldı
2
Siirt'te 'Yüzyılın Konut Projesi'nde bin 627 Konutun Hak Sahipleri Belirlendi
3
Munzur Nehri Kıyısında Beyaz Cennet: Tunceli Havadan Görüntülendi
4
Malatya'da Konut, Rezerv Alan ve Sanayi Çalışmaları Hız Kazandı
5
İnönü Adliyesi Hizmete Açıldı — Hamamcı ve Teymur’den Ziyaret
6
Siirt'te 'Yüzyılın Konut Projesi'nde 1.627 Hak Sahibi Belirlendi
7
Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Başkanı Ahmet Taş Toprağa Verildi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları