Sason'da Taşımalı Eğitime 1 Gün Ara Verildi

Sason'da Taşımalı Eğitime 1 Gün Ara

Kar yağışı, buzlanma ve don tehlikesi nedeniyle tedbir kararı

Batman'ın Sason ilçesinde etkili olan kar yağışı, buzlanma ve don tehlikesi sebebiyle yetkililer taşımalı eğitime 1 gün ara verme kararı aldı.

Sason Kaymakamı Furkan Başar, olumsuz hava şartlarının muhtemel risklerine karşı tedbir amacıyla ilçe merkezi ile bağlı köylerdeki ilk ve orta dereceli okullarda 6 Ocak Salı günü, taşımalı eğitim dahilinde olan okullarda eğitime öğretime bir gün ara verildiğini duyurdu.

Açıklamada, kararın öğrenci ve personelin güvenliğinin sağlanması amacıyla alındığı vurgulandı.

