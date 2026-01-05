Şehit Fethi Sekin Elazığ'da Kabri Başında Anıldı

İzmir’de 9 yıl önce adliye önünde PKK’lı teröristlerle kahramanca mücadele ederek şehit düşen Polis Memuru Fethi Sekin, memleketi Elazığ’da kabri başında anıldı.

5 Ocak 2017 tarihinde İzmir Adliyesi’nde bölücü terör örgütü PKK mensuplarıyla çatışmaya giren, teröristleri etkisiz hale getirip onlarca insanın hayatını kurtaran Polis Memuru Fethi Sekin, şehadetinin 9’uncu seneidevriyesinde unutulmadı.

Anma Programı ve Katılımcılar

Baskil ilçesi Doğancık köyündeki kabri başında düzenlenen anma programına vatandaşlar, öğrenciler ve il protokolü katıldı. Kabri başındaki duaların ardından program Şehit Fethi Sekin Külliyesinde devam etti. Külliyede program, İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı ve Vali Yardımcısı Ömer Özbay ile dayısının konuşmalarıyla sona erdi.

Törene; Vali Yardımcısı Ömer Özbay, Baskil Kaymakamı Muhammet Enes Çıkrık, AK Parti Elazığ İl Başkanı İbrahim Sencer Selmanoğlu, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Şevket Avşar, STK temsilcileri, aile yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Vali Yardımcısı Özbay'ın Konuşması

Programda konuşan Elazığ Vali Yardımcısı Ömer Özbay, "İzmir Adliyesine yönelik terör saldırısını dikkati ve cesaretiyle önleyerek büyük facianın önüne geçen polis memuru Fethi Sekin kahramanlığıyla adını tüm Türkiye’nin kalbine adını yazdırmıştır. Vatan millet sevdasının simge isimlerinden biri olan şehit Fethi Sekin beylik tabancasıyla hainlerin üzerine yürümüş masum canlar uğruna kendi canını siper etmiş ve mertebelerin en üstünü olan şehadet mertebesine yürümüştür. Bu ülkenin kahramanları bitmez. Kanlarını ve canlarını bu vatan toprakları için feda etmeyi şehadet sayan aziz milletimiz bu topraklar üzerine hain emeller peşinde koşanlara her zaman gereken cevabı vermiş vermeye de devam edecektir. Terör ve terörü destekleyenler hiçbir zaman hedeflerine ulaşamayacaktır. Bu inançla İzmir Adliyesine yönelik terör saldırısını yazdığı kahramanlık destanıyla engelleyerek tüm Türkiye’nin kalbine adını yazdıran şehit Fethi Sekin’i şehadetinin 9’uncu yılında şükran ve saygıyla anıyorum" dedi.

Dayısının Açıklaması

Şehidin, 5 Ocak 2017'de İzmir Adliyesine yapılacak olan bombalı araç saldırısını bertaraf ederek büyük bir katliamı önlediğinin altını çizen Fethi Sekin’in dayısı Hikmet Kürüm, "Bu saldırıyı gerçekleştirmek isteyen terör örgütleri birinci olarak FETÖ örgütü, ikinci PKK ve onların işbirliği olan DHKPC’ye yatırdılar. Bunu hepimiz biliyoruz. Ben bir şehit yakını olarak böylesi olayların olmayışı ve ülkemizdeki düzenin sağlanması bakımından her birimize düşen görevi yapmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

