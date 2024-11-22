Şehit Öğretmen Temizkan'ın Ailesi, İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Eğitim Desteği Sunuyor

Buminhan Temizkan'ın Hatırası Yaşatılıyor

1994 yılında PKK'lı teröristler tarafından Tunceli'deki okul lojmanında katledilen genç öğretmen Buminhan Temizkan ve meslektaşlarının anısını yaşatmak amacıyla Mersin'de bir dernek kurulmuş durumda. Şehidin ailesi, Buminhan Temizkan Şehit Öğretmenler Derneği aracılığıyla ihtiyaç sahibi öğrencilere eğitim desteği sunuyor.

Şehit Öğretmenler Derneği Kuruldu

Meslektaşları Rüstem Şen, Metin Kaynar, Vedat İnan, Ali İhsan Çetinkaya ve Mustafa Karınca ile birlikte 11 Eylül 1994'te hayatını kaybeden Buminhan Temizkan’ın ailesi, evlatlarının anısını yaşatmak için 1994 yılında derneği kurdu. Şehit öğretmenin anne ve babası, oluşturdukları kütüphaneyi şehitlerin fotoğrafları ile donattı.

Yeter Temizkan, Umut Olmaya Devam Ediyor

2012 yılında eşinin vefatının ardından dernek başkanlığını üstlenen 81 yaşındaki Yeter Temizkan, eğitimcilerin hatıralarını yaşatmaya devam ediyor. Yeter Temizkan, dernek üyeleri ve gönüllülerin desteği ile ihtiyaç sahibi öğrencilere eğitim yardımları sağlıyor.

Vatandaşların Destekleri Devam Ediyor

Yeter Temizkan, 30 yıla rağmen evlat hasreti çektiğini dile getirirken, derneğin sık sık ziyaretçi ağırladığını ifade etti. "Vatandaşlar derneği hiç boş bırakmıyor. Öğretmenler Günü ve diğer özel günlerde bizi ziyaret ediyorlar" diyen Temizkan, uzun ömür verildiği takdirde derneği sürdürmeye kararlı olduğunu belirtti.

Kardeşinin İnisiyatifi ile Eğitim Hayalleri Gerçekleşiyor

Şehit öğretmenin kardeşi Gökhan Temizkan da, 1999'dan beri öğrencilerin hayatına dokunduklarını vurguladı. "Amacımız şehitlerimizin adını unutturmamak ve yapmak istediklerini gerçekleştirmek" diyen Temizkan, PKK ve terörseverlere de bir mesaj göndererek, "Buminhan Temizkan ve şehitler ölmedi, yaşıyor" ifadelerini kullandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

PKK'lı teröristler tarafından 30 yıl önce Tunceli'deki okul lojmanında 26 yaşında şehit edilen öğretmen Buminhan Temizkan'ın Mersin'de yaşayan ailesi, evlatlarının adını verdikleri dernek aracılığıyla ihtiyaç sahibi öğrencilere eğitim yardımı yapıyor.

PKK'lı teröristler tarafından 30 yıl önce Tunceli'deki okul lojmanında 26 yaşında şehit edilen öğretmen Buminhan Temizkan'ın Mersin'de yaşayan ailesi, evlatlarının adını verdikleri dernek aracılığıyla ihtiyaç sahibi öğrencilere eğitim yardımı yapıyor.