Şehit Okan Divrik 25. Yılında Dualarla Anıldı

Hava Pilot Üsteğmen Okan Divrik, şehadetinin 25. yılında Manisa'da düzenlenen pilav hayrı ve dualarla anıldı.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 15:52
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 15:52
Manisa'da pilav hayrı ve kabir ziyareti

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, Hava Pilot Üsteğmen Okan Divrik şehadetinin 25. yılında, ailesinin de hazır bulunduğu bir hayır etkinliği ve dualarla anıldı.

Bundan 25 yıl önce, 19 Ocak 2001 tarihinde, Kayseri'de Erkilet 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'ndan eğitim uçuşu için havalanan Cn-235 CASA hafif askeri nakliye uçağı, Bünyan ilçesi Güldere Köyü yakınlarına düşmüş ve Hava Pilot Üsteğmen Okan Divrik şehit olmuştu.

Anma programı, Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehit Yakınları ve Gaziler Şube Müdürlüğü ile Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şubesi işbirliğiyle düzenlenen pilav hayrıyla gerçekleştirildi.

Şehidin şehadetinin 25. yıl dönümünde, babasının Kuyumcular Çarşısı'ndaki işyeri önünde düzenlenen etkinliğe; şehit babası Hüseyin Divrik, annesi Nevin Divrik, ağabeyi Hakan Divrik, kız kardeşi Alev Divrik, şehidin adıyla anılan oğlu Okan Divrik, Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehit Yakınları ve Gaziler Şube Müdür vekili Selçuk Yıldız, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcıları Mesut Doğan ve Emine Özge Arslan, Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şube Başkanı Yusuf Kıyışkan, şehit aileleri, gaziler ile vatandaşlar katıldı.

Okunan duanın ardından konuşan Yusuf Kıyışkan, "Vatan uğruna gözünü kırpmadan can veren kahramanımızın hatırası, milletimizin vicdanında ve kalbimizde sonsuza dek yaşayacaktır. Aziz şehidimize Allah'tan rahmet diliyor, emanetine sahip çıkacağımıza bir kez daha söz veriyoruz. Ruhu şad, makamı âli, mekânı cennet olsun." dedi.

Pilav hayrının ardından törene katılan protokol üyeleri, şehidin ailesi ile birlikte Garnizon Şehitliği'ni ziyaret ederek Şehit Okan Divrik'in kabri başında dua okudu.

