Şehitkamil'de Karla Mücadele: 750 Personel, 120 Araç Sahada

Gaziantep'te gece saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı üzerine Şehitkamil Belediyesi ekipleri anında sahaya indi. Başkan Umut Yılmaz yönetiminde yürütülen çalışmaların amacı, kent genelinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmamasını sağlamaktır.

Çalışmalar geceden beri devam ediyor

Fen İşleri, Temizlik İşleri, Park ve Bahçeler ile Zabıta Müdürlüğü ekipleri, karın ilk düştüğü andan itibaren koordineli bir şekilde göreve başladı. Ana arterler, bağlantı yolları, hastane çevreleri, okul önleri, üst geçitler ve yaya yolları öncelikli alanlar olarak belirlenirken, tuzlama ve küreme faaliyetleri gece boyunca aralıksız sürdürüldü. Büyükşehir Belediyesi ile eşgüdüm sağlanarak kritik noktalarda zamanında müdahale yapıldı.

Ekipler sahada

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte çalışmalar mahalle aralarına ve ara sokaklara kadar genişletildi. Vatandaşların güvenli ulaşımı için ekipler yoğun kullanılan güzergâhlarda kontrollerini sıklaştırdı; toplu taşıma güzergâhları ve durak çevreleri düzenli olarak denetlendi. Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, çalışmaları özetlerken şunları kaydetti: "750 personelimiz ve 120 aracımızla olumsuz bir durum yaşanmaması için sahadayız".

24 saat mesai

Yılmaz, olumsuz hava şartlarının devam etme ihtimaline karşı ekiplerin 24 saat esasına göre görev başında olduğunu vurguladı. Yol ve ulaşım güvenliğinin sağlanmasının yanı sıra ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek, sokak hayvanları için mama ve barınak kontrolleri gibi sosyal sorumluluk çalışmaları da eş zamanlı yürütülüyor. Vatandaşlar, buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olmaya çağrılırken, herhangi bir olumsuzluk durumunda belediyenin ilgili birimleri ve çağrı merkezi üzerinden anında yardım alınabileceği hatırlatıldı.

