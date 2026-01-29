Siirt’e 2,5 milyon lira hibe: Kadın istihdamı ve geleneksel üretim desteklenecek

Yayın Tarihi: 29.01.2026 14:48
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 14:48
Protokol imzalandı, eğitim ve üretim atölyeleri kurulacak

Siirt’te kadın istihdamını artırmayı ve yerel kalkınmayı desteklemeyi amaçlayan 2,5 milyon lira hibe destekli sosyal kalkınma projesi için iş birliği protokolü imzalandı. Törene Vali ve Belediye Başkan Vekili Dr. Kemal Kızılkaya katıldı.

Siirt İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) 2025 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında 2 milyon 500 bin lira hibe almaya hak kazanan Gelenekten Geleceğe: Siirt’te Otantik Gelişimle Ekonomik Paylaşım Projesinin protokolü resmen imza altına alındı.

Proje, Siirt Valiliği himayelerinde yürütülecek; uygulayıcı kurum Siirt İl Millî Eğitim Müdürlüğü olacak, ortak kurum ise Siirt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak belirlendi. Çalışmalar Siirt Olgunlaşma Enstitüsü bünyesinde hayata geçirilecek.

Toplam 12 ay sürecek proje ile Siirt’e özgü geleneksel üretim alanları eğitim, üretim ve satış odaklı bir yaklaşımla yeniden yapılandırılacak. Proje, özellikle kadınların istihdama dahil edilmesini ve kentin kültürel değerlerinin sürdürülebilir ekonomik modellerle değerlendirilmesini hedefliyor.

Siirt Tarım Müzesi alanında kurulacak atölyeler aracılığıyla 240 kursiyerin projeden doğrudan yararlanması planlanıyor. Kurulacak atölyeler arasında şal-şepik, Jirkan kilimi ve Siirt battaniyesi dokuma atölyeleri ile bıttım sabunu üretim atölyeleri yer alacak. Ayrıca üretilen ürünlerin sergileneceği ve satışının yapılacağı bir satış ofisi oluşturulacak.

Atölyelerde kursiyerlere uygulamalı eğitimler verilecek, düzenli ve kayıtlı üretim süreçlerine katılımları sağlanacak. Amaç, üretilen ürünlerin doğrudan satış kanallarıyla ekonomik değere dönüştürülmesidir.

Vali Kızılkaya, projenin kadın istihdamını güçlendiren, yerel kalkınmayı destekleyen ve Siirt’in kültürel değerlerini geleceğe taşıyan önemli bir sosyal kalkınma çalışması olduğunu vurguladı. Kurumlar arası iş birliğiyle yürütülecek çalışmaların ilin ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sunacağına dikkat çekti.

İş birliği protokolü, DİKA Genel Sekreteri Aykut Aniç, İl Millî Eğitim Müdürü İlhan Saz ve İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şanverdi tarafından imzalandı.

