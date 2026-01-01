Sakarya Yeni Yıla Karla Uyandı: Şehir Merkezinde Lapa Lapa Kar

Sakarya Yeni Yıla Karla Uyandı
Sakarya yeni yıl sabahına lapa lapa yağan karla uyandı. Şehir merkezinde etkili olan yağış kısa sürede yolları ve park halindeki araçları beyaza bürüdü.
Kar Yağışı ve Etkileri
Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı kent genelinde etkisini artırdı. Özellikle şehir merkezinde yoğun olarak görülen yağış nedeniyle araçların üzeri tamamen karla kaplandı ve ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.
Vatandaşlar ve Trafik
Vatandaşlar yeni yılın ilk gününde kar sürpriziyle güne başladı. Sürücüler trafikte dikkatli ilerlerken, kar yağışının aralıklarla gün boyunca etkisini sürdürmesi bekleniyor.
