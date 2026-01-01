DOLAR
Sakarya Yeni Yıla Karla Uyandı: Şehir Merkezinde Lapa Lapa Kar

Sakarya yeni yıl sabahına lapa lapa yağan karla uyandı. Şehir merkezinde yollar ve park halindeki araçlar kısa sürede beyaza büründü.

Yayın Tarihi: 01.01.2026 09:01
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 09:20
Sakarya Yeni Yıla Karla Uyandı: Şehir Merkezinde Lapa Lapa Kar

Sakarya Yeni Yıla Karla Uyandı

Sakarya yeni yıl sabahına lapa lapa yağan karla uyandı. Şehir merkezinde etkili olan yağış kısa sürede yolları ve park halindeki araçları beyaza bürüdü.

Kar Yağışı ve Etkileri

Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı kent genelinde etkisini artırdı. Özellikle şehir merkezinde yoğun olarak görülen yağış nedeniyle araçların üzeri tamamen karla kaplandı ve ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

Vatandaşlar ve Trafik

Vatandaşlar yeni yılın ilk gününde kar sürpriziyle güne başladı. Sürücüler trafikte dikkatli ilerlerken, kar yağışının aralıklarla gün boyunca etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

