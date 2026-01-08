Selçuklu'da Okullar 'Okullar Sıfır Atık İçin Yarışıyor' Projesiyle 65 Bin Kilo Topladı

Selçuklu Belediyesi'nden öğrenciler için çevre seferberliği: "Okullar Sıfır Atık İçin Yarışıyor"

Yoğun katılımla geri dönüşüm bilinci güçleniyor

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, çevre bilincini artırmak amacıyla hayata geçirdiği "Okullar Sıfır Atık İçin Yarışıyor" projesini, öğrencilerin yoğun katılımıyla sürdürüyor. Proje sayesinde binlerce öğrenci geri dönüşümün önemini öğrenirken, okullar daha temiz bir gelecek için yarışıyor.

Sürdürülen çevreci projelerle gelecek nesillere daha temiz yarınlar bırakmayı hedefleyen Selçuklu Belediyesi, örnek uygulamalarla dikkat çekiyor. Yarışma kapsamında öğrenciler, okullarında düzenlenen atık getirme günlerinde topladıkları dönüştürülebilir atıkları belediye yetkililerine teslim ediyor.

Selçuklu Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından düzenlenen yarışma; anaokulu, ilkokul ve ortaokul olmak üzere üç kategoride yürütülüyor. 15 Ekim'de başlayan yarışma, okulların en fazla geri dönüşüm atığını toplayarak dereceye girmesi için 15 Mayıs 2026 tarihine kadar devam ediyor.

Bugüne kadar kaydedilen performans dikkat çekiyor: 52 okuldan toplam 65 bin kilo atık toplandı. Selçuklu Belediyesi, yarışmada dereceye giren okulları; öğrenci başına en fazla atık toplayan okullar ve toplamda en fazla atık toplayan okullar olmak üzere anaokulu, ilkokul ve ortaokul kategorilerinde ayrı ayrı ödüllendirecek. Ödüller, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde düzenlenecek programda takdim edilecek.

Belediye, sıfır atık konusunda çevreye duyarlı nesiller yetiştirmek amacıyla öğrencilere yönelik eğitim faaliyetlerini de sürdürüyor. Eğitim öğretim dönemi başından bu yana Selçuklu Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü personelleri tarafından talep eden her okulda "Sıfır Atık" konulu eğitimler gerçekleştirildi; bu kapsamda oluşturulan sıfır atık timleri aldıkları eğitimle okuldaki diğer arkadaşlarına rehber oluyor. Bugüne kadar 53 eğitimden 4 bin 362 öğrenci faydalandı.

Yarışma ödülleri kategorilere göre şöyle belirlendi: Birinci olan İlk 3 sınıfa piknik, ikinci olan ilk 3 sınıfa resim seti ve üçüncü olan ilk 3 sınıfa matara verilecek. Selçuklu Belediyesi, hem yarışmayla hem de eğitim çalışmalarıyla çevre bilincini okullarda yaygınlaştırmayı amaçlıyor.

