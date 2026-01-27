Şenol Kul: Terme'yi Sanayi ve Turizmin Parlayan Yıldızı Yapacağız

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, Evci Mahallesi'nde düzenlenen halk buluşmasında vatandaşlarla bir araya geldi ve ilçenin gelecek vizyonunu paylaştı. Toplantıda, Terme Kaymakamı Metin Maytalman, kamu kurumlarının temsilcileri ve Evci Mahalle Muhtarı Selahattin Gemrik de yer aldı.

Halk buluşması: Katılımcı belediyecilik örneği

Evci Mahallesi'nde gerçekleştirilen buluşmada Başkan Kul, hemşehrilerinin sorun, talep ve önerilerini tek tek dinledi. Toplantı, belediyenin halka açık, çözüm odaklı ve katılımcı yönetim anlayışının somut bir örneği olarak öne çıktı.

Birlik ve hizmet vurgusu

Başkan Kul, vatandaşlarla doğrudan iletişimin hizmet üretme sürecindeki önemine dikkat çekerek, "Biz ‘yapacağız’ demiyoruz, ‘yaptık yine yaparız’ diyoruz. Artık hikayemizin hep birlikte yazacağımız ikinci bölümüne geldik. Terme’yi sanayi ve turizmin parlayan yıldızı yapacağız" ifadelerini kullandı. Kul, ayrıca şunları söyledi: "Hemşehrilerimizin gözlerinin içine bakarak, onların sesine kulak verdik. Çünkü biliyoruz ki, Terme’yi her gün bir adım daha ileriye taşıma hedefimize ulaşmak için tek gerçek gücümüz, siz değerli hemşehrilerimizle olan birliğimizdir."

Yeni dönem: 'Hikayemizin ikinci bölümü'

Başkan Kul, ilçenin kalkınma sürecinde yeni bir döneme girildiğini belirterek, yapılan çalışmaların bir başlangıç olduğunu vurguladı: "Geldiğimiz yol az değil ama gideceğimiz daha çok yol var. Yaptığımız işlerle elbette gurur duyuyoruz ama yapacaklarımızın yanında bu işleri bir başlangıç olarak kabul ediyoruz. Önümüz açık elhamdülillah. Artık hikayemizin hep birlikte yazacağımız ikinci bölümüne geldik."

Hedef: Sanayi ve turizmde marka şehir

İlçenin hedeflerini net biçimde ortaya koyan Kul, "Bizim hedefimiz net. Diyoruz ki; Terme sanayide marka olacak, Terme turizmin merkez şehri olacak. Bu hedeflere ulaşırken her bir hemşehrimizin fikri bizim için kıymetlidir. Gönül gönüle, omuz omuza verdik ve bugüne kadar hep birlikte başardık. Bundan sonra da Terme'mizin geleceğini birlikte şekillendirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

