Sertavul Geçidi’nde Ulaşım Kontrollü: Kış Lastiği ve Zincir Zorunluluğu

Sertavul Geçidi'nde kar, sis ve tipi nedeniyle kış lastiği olmayan ve zincirsiz araçlarla tır ve büyük tonajlı kamyonların geçişi kontrollü olarak engelleniyor.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 14:09
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 14:09
Sertavul Geçidi’nde ulaşım kontrollü sağlanıyor

Mersin’in Mut ilçesinde bulunan Sertavul Geçidinde kar, sis ve tipi nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Geçidin, Akdeniz’i İç Anadolu Bölgesi’ne bağlayan önemli bir güzergah olması dolayısıyla trafik ekipleri önlemleri sıkı tutuyor.

Uygulama ve kontroller

Bölge trafik ekipleri, seyir halindeki araçları Yapıntı Mahallesi ve Sertavul geçidinde durdurarak sürücülere kış lastiği kontrolü ve zincir takmaları konusunda uyarılarda bulunuyor. Kış lastiği olmayan ve zincirsiz araçlar geri çevrilirken, tır ve büyük tonajlı kamyonların geçişine de izin verilmediği bildirildi.

Yolda güvenlik çalışmaları

İlgili ekipler, yoldaki kar ve buzlanmayı önlemek için çalışmalarını sürdürüyor; ekiplerin müdahaleleriyle ulaşımın güvenli hale getirilmesi hedefleniyor.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

