Sertavul Geçidi’nde Ulaşım Kontrollü: Kış Lastiği ve Zincir Zorunluluğu

Sertavul Geçidi’nde ulaşım kontrollü sağlanıyor

Mersin’in Mut ilçesinde bulunan Sertavul Geçidinde kar, sis ve tipi nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Geçidin, Akdeniz’i İç Anadolu Bölgesi’ne bağlayan önemli bir güzergah olması dolayısıyla trafik ekipleri önlemleri sıkı tutuyor.

Uygulama ve kontroller

Bölge trafik ekipleri, seyir halindeki araçları Yapıntı Mahallesi ve Sertavul geçidinde durdurarak sürücülere kış lastiği kontrolü ve zincir takmaları konusunda uyarılarda bulunuyor. Kış lastiği olmayan ve zincirsiz araçlar geri çevrilirken, tır ve büyük tonajlı kamyonların geçişine de izin verilmediği bildirildi.

Yolda güvenlik çalışmaları

İlgili ekipler, yoldaki kar ve buzlanmayı önlemek için çalışmalarını sürdürüyor; ekiplerin müdahaleleriyle ulaşımın güvenli hale getirilmesi hedefleniyor.

