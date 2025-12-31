Ahmet Özköse’den Yeni Yıl Mesajı: Adalet ve İnsan Onuru Vurgusu

Ahmet Özköse’den Yeni Yıl Mesajı

Adalet, insan onuru ve ortak sorumluluk vurgusu

Malatya İş İnsanları Platformu Başkanı Ahmet Özköse, yeni yıl öncesi açıklamasında dünyadaki acıların ve insanlık dramlarının hepimizin ortak sorumluluklarını hatırlattığını söyledi.

Özköse, yeni yıldan beklentilerini dile getirirken "Adaletin güçlendiği, zulmün sona erdiği ve insan onurunun korunduğu bir dünya düzeni istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Filistin başta olmak üzere hak ihlallerinin yaşandığı bölgelerde sessiz kalmanın mümkün olmadığını vurgulayan Özköse, bu bilinçle vicdani ve insani sorumluluk gereği yarın Galata Köprüsü’nde düzenlenecek programa katılım sağlayacaklarını belirtti.

Açıklamasını, "Duruşumuz açıktır. Adaletin, vicdanın ve mazlumların yanındayız" sözleriyle sonlandırdı.

MALATYA İŞ İNSANLARI PLATFORMU BAŞKANI ÖZKÖSE’DEN YENİ YIL MESAJI