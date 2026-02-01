Seyitgazi'de Din Görevlileri 'Kitap Oku-Yorum' Ocak Buluşması

Eskişehir Seyitgazi İlçe Müftülüğü'nün 'Kitap Oku-Yorum' projesi kapsamında din görevlileri Ocak ayı kitap müzakeresinde bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 10:17
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 10:17
Eskişehir Seyitgazi İlçe Müftülüğü tarafından yürütülen 'Kitap Oku-Yorum' projesi kapsamında din görevlileri, Ocak ayı kitap müzakeresi için bir araya geldi. Proje, cami görevlilerinin mesleki ve kişisel gelişimini desteklemek amacıyla Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hayata geçirilmiş bulunuyor.

Toplantı ve Katılım

Ocak ayı buluşması, müftülük bünyesindeki personelin geniş katılımıyla düzenlenen bir müzakere toplantısı şeklinde gerçekleştirildi. Programda yer alan oturumlarda katılımcılar, okunan metinleri ve ayın konusunu ayrıntılı şekilde tartıştı, deneyim ve görüşlerini paylaştı.

Okuma Grupları ve Elde Edilen Kazanımlar

Program kapsamında oluşturulan 1. ve 2. okuma grupları, belirlenen konuyu derinlemesine ele alarak karşılıklı fikir alışverişinde bulundu. Toplantı sonunda katılımcıların hem bireysel hem de mesleki anlamda önemli kazanımlar elde ettiği vurgulanırken, etkinliğe katkı sunan din görevlilerine teşekkür edildi.

