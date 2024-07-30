SGK'nın dev kredi faiz veya kar payı desteği başladı! İşte başvuru şartları

Özel sektör işverenleri için büyük bir fırsat doğdu. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun geçici 31. maddesi ve 2021/21 sayılı Genelge kapsamında, özel sektör işverenlerine kredi faiz veya kar payı desteği sunuyor. Bu teşvik, 2021 yılı Mart ayında sigortalı sayısı 50'nin altında olan işyerlerine yönelik olarak uygulamaya konulmuştur. İşverenlerin bu fırsattan yararlanabilmeleri için belirli şartları yerine getirmeleri gerekmektedir.





KİMLER BAŞVURABİLİR?

Bu teşvikten, özel sektör işverenleri yararlanabilir. İlgili kanun ve genelge çerçevesinde belirlenen kriterleri karşılayan işverenler, kredi faiz veya kar payı desteğinden faydalanabileceklerdir.

Teşvik, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun geçici 31. maddesi ve 2021/21 sayılı Genelgeye dayanılarak uygulanmaktadır. Bu yasal dayanak, teşvikin uygulanma esaslarını ve şartlarını belirlemektedir.



TEŞVİKTEN YARARLANMA ŞARTLARI

İŞYERİ YÖNÜNDEN

Özel Sektör İşverenine Ait Olması: Teşvik, yalnızca özel sektör işverenlerine yöneliktir.

Primlerin Yasal Süresi İçinde Ödenmesi: İşverenin primlerini zamanında ödemesi gerekmektedir.

Sigortalı Sayısının 50’nin Altında Olması: 2021 yılı Mart ayında sigortalı sayısı 50’nin altında olan işyerleri teşvikten yararlanabilir.

İlave Sigortalı Çalıştırılması: Sigortalının işe alındığı yıldan bir önceki takvim yılında işe alındığı işyerinden Kuruma bildirilen sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak çalıştırılması gerekmektedir.

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Yasal Süresi İçinde Verilmesi: İşverenin bu beyannameleri zamanında vermesi şarttır.

Primlerin 12 Ay Süreyle Ödenmesi: Tahakkuk eden primlerin aralıksız 12 ay süreyle yasal süresi içinde ödenmesi gerekmektedir.

Sigorta Primi ve Diğer Borçların Bulunmaması: Yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması şarttır.

Sigortalı Bildirimi ve Fiili Çalışma: Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı yönünde herhangi bir tespitin bulunmaması gerekmektedir.

SİGORTALI YÖNÜNDEN

İşe Alım Tarihleri: 1 Temmuz 2021 ile 30 Haziran 2022 tarihleri arasında işe alınmış olması gerekmektedir.

Önceki Üç Ay İçinde Bildirilmemiş Olması: İşe giriş tarihinden önceki üç aylık sürede toplam on günden fazla 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin 1. fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmemiş olması gerekmektedir.

İsteğe Bağlı Sigortalılık Hariç: 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olmaması gerekmektedir.

DESTEKLENEN ALANLAR VE DESTEK UNSURLARI

Teşvik, ilave olarak işe alınan en fazla beş sigortalı için 12 ay süreyle sağlanmaktadır. 4447 sayılı Kanunun geçici 31. maddesi kapsamına giren sigortalılardan dolayı, bu sigortalılar için prime esas kazanç alt sınır üzerinden hesaplanan ve tamamı yasal süresi içinde ödenen sigorta primi ve işsizlik sigortası sigortalı ve işveren hissesi primlerinden 5510 sayılı Kanun veya diğer kanunlarla sağlanan prim teşvik, destek ya da indirimleri düşüldükten sonra kalan tutar, kredi faiz veya kar payı bakiyesinden indirilecektir.

Teşvik, işverenlerin finansal yükünü hafifletmeyi ve istihdamı artırmayı amaçlamaktadır. Özel sektör işverenleri, belirlenen şartları sağladıkları takdirde kredi faiz veya kar payı desteğinden faydalanabileceklerdir. Bu teşvik, işverenlerin iş gücü maliyetlerini düşürerek, daha fazla personel istihdam etmelerine olanak tanıyacaktır.



BAŞVURU ŞARTI

Bu teşvik için herhangi bir başvuru şartı bulunmamaktadır. İlgili kanun ve genelge kapsamında belirtilen kriterleri karşılayan işverenler, otomatik olarak bu teşvikten yararlanabilirler.

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SGK’nın sunduğu kredi faiz veya kar payı desteği, özel sektör işverenlerine önemli avantajlar sağlamaktadır. 4447 sayılı Kanunun geçici 31. maddesi ve 2021/21 sayılı Genelge kapsamında sunulan bu teşvik, işverenlerin finansal yükünü hafifletirken, istihdamı artırmayı hedeflemektedir. İşverenler, belirlenen kriterleri karşılayarak bu teşvikten faydalanabilir ve işyerlerinin büyümesine katkıda bulunabilirler.