Sibirya’dan Gelen Yeşilbaşlı Ördekler Çoruh Nehri’ni Mesken Tuttu

Sibirya ve Rusya’dan göç eden yeşilbaşlı ördekler, yaklaşık 10 yıldır kış aylarında Bayburt’taki Çoruh Nehri’nde konaklıyor; Nisan ortasında tekrar göç ediyorlar.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 09:03
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 09:04
Sibirya ve Rusya kökenli yeşilbaşlı ördekler, kış aylarında Bayburt sınırları içinde akan Çoruh Nehrini mesken tuttu.

Göç Rotası ve Konaklama Süreci

Mescit Dağları’ndan doğan ve Türkiye’nin en hızlı akan nehirlerinden biri olan Çoruh Nehri, her yıl Aralık ayıyla birlikte göçmen kuşların uğrak noktası oluyor. Ana vatanı Asya, Kuzey Amerika ve Kuzey Afrika olan yeşilbaşlı ördekler, yaklaşık 10 yıldır kış aylarında Bayburt’a gelerek nehirde konaklıyor. Nisan ayının ortalarına doğru ise daha soğuk bölgelere göç etmek üzere Çoruh’u terk ediyorlar.

Vatandaşların İlgisi ve Doğal Görüntü

Bayburt’un simgelerinden biri haline gelen yeşilbaşlı ördeklerin sayısında her geçen yıl artış yaşanıyor. Vatandaşlar ördekleri yemleyerek destek veriyor; özellikle Kaleardı Mahallesi mevkisinde yoğun olarak görülen kuşlar, buz tutmuş alanlarda suya dalıp çıkarak görsel bir şölen sunuyor.

Ördekleri beslemeye gelen hayvanseverlerden Kemal Aydın, 'Yaklaşık 10 yıldır bu ördekler buraya geliyor. Kış aylarında düzenli olarak gelirler. Mahallemiz için çok güzel bir görüntü. İnşallah duyarlı vatandaşlarımız bu hayvanları ürkütmez, avlamaz' diye konuştu. Hikmet Azaphan ise 'Kış aylarında buraya geliyorlar. Çoruh Nehri’ne farklı bir hava katıyorlar. Herkes ekmeğini, yemini getirip ördekleri besliyor' ifadelerini kullandı.

Evdeki bayat ekmekleri değerlendirerek ördeklere getirdiğini söyleyen Rahmi Aydemir de her kış düzenli olarak ördekleri beslediklerini dile getirdi.

