Sibirya soğukları Sivas’ı dondurdu: Çamaşırlar sıfırın altında 21 dereceyle kaskatı kesildi

Sivas'ta sıcaklık sıfırın altında 21 dereceye kadar düşerken, bir vatandaşın dışarı astığı ıslak kıyafetler sabaha karşı donup kaskatı kesildi.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 12:21
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 12:24
Sibirya soğuklarının etkili olduğu Sivas’ta hafta sonu etkili olan kar yağışının ardından kent adeta buz tuttu. Hava sıcaklığının sıfırın altında 21 dereceye kadar düştüğü kentte, göller ve ırmaklar tamamen dondu.

Kentte yaşayan Ahmet Kılıçkaya, akşam saatlerinde yıkadığı kıyafetlerini kuruması için evinin bahçesinde ipe astı. Sabah işe gitmek için uyandığında ise çamaşırların dondurucu soğuğun etkisiyle buz tutarak kaskatı kesildiğini fark etti.

İşe gitmeden önce kıyafetleri içeri almak isteyen Kılıçkaya, donan çamaşırların esnemediğini ve sertleştiğini gördü. Kıyafetleri yerinden çıkarmaya çalıştığında buzun etkisiyle katlanmadığını fark etti; katlamayı denediğinde giysilerin kırılacak kadar sert bir hale geldiğini ifade etti.

Kılıçkaya'nın sözleri

Ahmet Kılıçkaya: "Gördüğünüz üzere soğuklar geldi. İşe gidecektim ve iş kıyafetlerini akşamdan astım. Sabah bir baktım, hepsi donmuş, götüremedim. Kıyafetler kıtır kıtır, semsert olmuş. Daha önce böyle bir şey yaşamadım. Dışarı asılmayacağını yeni öğrenmiş oldum, yapacak bir şey yok. Kıyafetleri katlamaya çalışıyorum, katlanmıyor. Şoka uğradım. Kıyafetleri aldım ve diktim. Sanki insan gibi duruyordu. Akşam biri gelse görse korkar".

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

