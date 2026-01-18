Sibirya soğukları Sivas'ta buz sarkıtı tehlikesi — İtfaiye müdahale etti

Sivas'ta kar ve Sibirya soğukları sonrası oluşan buz sarkıtları nedeniyle itfaiye ekipleri cadde ve çatılarda kontrollü temizleme çalışması başlattı.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 10:56
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 10:58
Sivas’ta etkili olan yoğun kar yağışı ve Sibirya soğukları sonrası bina saçaklarında oluşan buz sarkıtları vatandaşlar için risk oluşturdu. Sivas Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, olası kazaların önüne geçmek amacıyla çalışma başlattı.

Ekipler, cadde, sokak ve kaldırımlarda yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde önlem alarak, yüksek binaların çatı ve saçaklarında oluşan buz kütlelerini itfaiye araçları ve ekipmanlarıyla kontrollü şekilde temizledi. Çalışmalar sırasında yayaların ve iş yeri sahiplerinin zarar görmemesi için gerekli güvenlik önlemleri alınırken, riskli alanlar kısa süreli olarak trafiğe kapatıldı.

Dikkatli olunması gerekiyor

Sivas Belediyesi İtfaiye Amiri Seyfi Ali Gül ise bina kenarlarında yürürken dikkatli olunması gerektiğini söyleyerek, "Tehlike gördüğümüz yerde, özellikle yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde buz tehlikesi fark etmişsek bunu 112 kanalıyla İtfaiye Müdürlüğü’ne yönlendirebiliriz" dedi.

Gül, kış ayları gelmeden önce çatı ve obruk bakımlarının yapılması gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi: "Buz sarkıtlarını itfaiye ekiplerimiz düzenli bir şekilde kırıyorlar. Burada vatandaşlarımıza da görev düşüyor. Vatandaşlarımız dikkatli davranmalılar. Bina kenarlarından geçerken, buzda yürürken dikkatli olmamız gerekiyor. Elimiz cebimizde yürürken, buzda kaymaya mahal vermememiz gerekiyor. Tehlike gördüğümüz yerde, özellikle yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde buz tehlikesi fark etmişsek bunu 112 kanalıyla İtfaiye Müdürlüğü’ne yönlendirebiliriz. Ekiplerimiz, sırası doğrultusunda gerekli çalışmaları yapacaktır. Kış aylarından önce çatı ve oluk bakımlarının yapılması gerekmekte. Buradaki sorumluluk bina sakinlerine düşüyor. Muhtemel bir yaralanma durumunda sorumluluk bilinerek hareket edilirse daha doğru davranmış oluruz"

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

