Sibirya Soğukları Ulaş'ta Esnafı Vurdu: Donan Kilidi Isıtıcıyla Çözdüler

Sibirya kaynaklı soğuk hava dalgasının etkili olduğu Sivas’ın Ulaş ilçesinde kar yağışının ardından kent adeta buz tuttu. Sabah saatlerinde işyerini açmaya çalışan bir esnaf, kapı kilidinin soğuk nedeniyle donduğunu fark etti.

Isıtıcı ve sıcak su ile müdahale

Hava sıcaklığının sıfırın altında 25 dereceye kadar düştüğü ilçede, anahtarı kilide sokmakta güçlük çeken esnaf çözüm arayışına girdi. Kilidi açmak için elektrikli ısıtıcı kapının önüne konuldu ve bir süre ısıtıldı; ayrıca sıcak su da kullanıldı. Esnaf, camların ani ısı değişiminden zarar görmemesi için dikkatli davrandı.

Kadir Aydın olayı şöyle aktardı: "Şu anda Sivas’ın Ulaş ilçesinde bulunuyoruz. Hava sıcaklığı sıfırın altında 25 derecede bulunuyor. Esnaf bir arkadaşımızın dükkanın kilidi soğuktan donmuş. Biz de ısıtıcı ile ve su ısıtıcıları ile donan kilidi açmaya çalışıyoruz. Burada soğuktan hayat bitmek üzere" dedi.

