'Sıcak sevmiyorum' dedi: 14 yaşındaki judocu Sivas'ta karda yuvarlandı

Sibirya soğuklarında karda eğlence

Sivas’ta yaşayan 14 yaşındaki judo sporcusu Abdullah Duhan Kartal, soğuk havaya aldırış etmeden kar banyosu yaptı.

6 yaşından bu yana judo ile ilgilenen Kartal, antrenörü gözetiminde vücudunu şoklayarak karların içine atladı ve görenleri hayrete düşürdü.

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da karda yuvarlandığını söyleyen Kartal’ın eğlendiği anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yaklaşık 8 yıldır judo yaptığını belirten Abdullah Duhan Kartal, "6 yaşında judoya başladım. 8 yıldır bu sporla uğraşıyorum. Hocam Fatih Akşın ile birlikte antrenman yapıyorum. Kara atlamayı çok seviyorum. Üzerimi çıkarıp soğuk havada kara girmeyi çok seviyorum. Güneşli ve çok sıcak havaları sevmiyorum" dedi.

