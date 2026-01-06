'Sıcak sevmiyorum' dedi: 14 yaşındaki judocu Sivas'ta karda yuvarlandı

Sivas'ta 14 yaşındaki judocu Abdullah Duhan Kartal, antrenörü gözetiminde kar banyosu yaptı; soğuk havayı tercih ettiğini söyledi.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 12:32
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 12:35
'Sıcak sevmiyorum' dedi: 14 yaşındaki judocu Sivas'ta karda yuvarlandı

'Sıcak sevmiyorum' dedi: 14 yaşındaki judocu Sivas'ta karda yuvarlandı

Sibirya soğuklarında karda eğlence

Sivas’ta yaşayan 14 yaşındaki judo sporcusu Abdullah Duhan Kartal, soğuk havaya aldırış etmeden kar banyosu yaptı.

6 yaşından bu yana judo ile ilgilenen Kartal, antrenörü gözetiminde vücudunu şoklayarak karların içine atladı ve görenleri hayrete düşürdü.

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da karda yuvarlandığını söyleyen Kartal’ın eğlendiği anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yaklaşık 8 yıldır judo yaptığını belirten Abdullah Duhan Kartal, "6 yaşında judoya başladım. 8 yıldır bu sporla uğraşıyorum. Hocam Fatih Akşın ile birlikte antrenman yapıyorum. Kara atlamayı çok seviyorum. Üzerimi çıkarıp soğuk havada kara girmeyi çok seviyorum. Güneşli ve çok sıcak havaları sevmiyorum" dedi.

SİVAS’TA YAŞAYAN 14 YAŞINDAKİ GENÇ JUDO SPORCUSU, SOĞUK HAVAYA ALDIRIŞ ETMEDEN KARA ATLIYOR....

SİVAS’TA YAŞAYAN 14 YAŞINDAKİ GENÇ JUDO SPORCUSU, SOĞUK HAVAYA ALDIRIŞ ETMEDEN KARA ATLIYOR. VÜCUDUNU DAHA DİNÇ TUTMAK ADINA KARA ATLADIĞINI SÖYLEYEN ABDULLAH DUHAN KARTAL, HER YIL KARA GİRİYOR.

SİVAS’TA YAŞAYAN 14 YAŞINDAKİ GENÇ JUDO SPORCUSU, SOĞUK HAVAYA ALDIRIŞ ETMEDEN KARA ATLIYOR....

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Eskişehir'de 14 Yaşındaki Ayşegül İçin Sınıfında Anı Köşesi
2
Posof'ta Kış Büyüsü: Ardahan'da Kartpostallık Doğal Güzellik
3
Bingöl'de Çığ Uyarısı: Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nden Çağrı
4
Muş'ta Karasu Nehri Buz Tuttu: Gece Sıcaklığı Eksi 20 Dereceye Düştü
5
Tunceli'ye Çığ Uyarısı — Meteoroloji 13. Bölge
6
Patnos'ta Yaban Domuzları Şehir Merkezine İndi
7
Yozgat’ta 2025’te 7 bin 548 Sahipli Hayvana Mikroçip Uygulandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları