Yozgat Beyaza Büründü: Kar, Trafikte Aksamaya Neden Oldu

Yozgat’ta dün gece saatlerinden bu yana aralıklarla etkili olan kar yağışı, kenti beyaza bürüdü. Hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle birlikte soğuk hava ve buzlanma günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Yağışın etkileri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kar yağışı uyarısı verdiği şehirde gece başlayan yağış, günün ilk ışıklarına kadar aralıklarla devam etti. Kar, yolları, kaldırımları ve araç üstlerini örterken trafik akışında aksamalar yaşandı.

Sürücü ve yaya uyarıları

"Dün geceden bu yana Yozgat’ta kuvvetli bir kar yağışı var. Hava da oldukça soğuk. Ben de arabamı temizlemeye çıktım. Hava çok soğuk ve buzlu olduğu için işe gelirken kayıp düştüm. Bu yüzden sürücüler ve yayaların bu havalarda dikkatli olmalarını tavsiye ediyorum. Yağan bu karın da bereketli olmasını diliyorum" — Gökçe Nur Tuna

Belediye çalışmaları

Kar yağışının ardından belediye ekipleri şehir genelinde kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ana arterler ve yoğun kullanılan güzergâhlarda çalışmalar devam ederken, yetkililer vatandaşları zorunlu olmadıkça özel araçlarla trafiğe çıkmamaları ve dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

