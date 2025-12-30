DOLAR
Siirt Belediyesi'nden Don ve Buzlanma Uyarısı

Siirt Belediyesi, yoğun kar yağışı nedeniyle buzlanma ve don uyarısı yaptı; mümkünse trafiğe çıkılmaması, kış lastiği ve trafik kurallarına uyulması istendi.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 14:02
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 14:02
Siirt Belediyesi'nden Don ve Buzlanma Uyarısı

Siirt Belediyesi'nden Don ve Buzlanma Uyarısı

Yoğun kar yağışı nedeniyle vatandaşlara hayati tedbir çağrısı

Siirt Belediyesi, yoğun kar yağışı, buzlanma ve don riski nedeniyle vatandaşları uyardı.

Belediyeden yapılan açıklamada, mümkünse trafiğe çıkılmaması gerektiği belirtildi. Açıklamada ayrıca, kış lastiği olmadan kesinlikle araç kullanılmaması ve trafik kurallarına ve işaretlerine uyulmasının hayati öneme sahip olduğu vurgulandı.

Belediye, vatandaşların can ve mal güvenliği için gerekli tedbirleri almaları çağrısında bulundu.

SİİRT BELEDİYESİ VATANDAŞLARI DON VE BUZLANMA KONUSUNDA UYARDI.

SİİRT BELEDİYESİ VATANDAŞLARI DON VE BUZLANMA KONUSUNDA UYARDI.

