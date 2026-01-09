Siirt'te Kar Küreme ve Tuzlama Çalışmaları 7/24 Sürüyor

Siirt Belediyesinden 7/24 Kar Küreme ve Tuzlama Çalışmaları

Siirt Belediyesi ekipleri, etkisini artırarak devam eden kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle vatandaşların günlük yaşamının aksamaması ve ulaşımın güvenli bir şekilde sağlanması amacıyla tuzlama ve kar küreme çalışmalarına devam ediyor.

Çalışmaların Kapsamı

Başta ana arterler olmak üzere mahalle yolları, hastane güzergâhları, okul çevreleri ve kritik noktalar önceliklendirilerek kar küreme, tuzlama ve solüsyon uygulamaları kesintisiz şekilde sürdürülüyor. Ayrıca okul ve kamu, özel kurumların binalarının çatılarındaki kar birikintileri ve sarkıtlar itfaiye ekipleri tarafından temizleniyor.

Ekiplerin Mesaisi

Ekipler, 7/24 esasına göre görev yaparak ulaşımın güvenli ve açık tutulması için tüm imkânlarını seferber ediyor.

Yetkililerden Uyarı

Yetkililer, kar yağışının etkili olduğu süre boyunca sürücülerin trafik kurallarına azami derecede riayet etmeleri, araçlarında kış lastiği ve gerekli ekipmanları bulundurmaları ile zorunlu olmadıkça özel araçlarla trafiğe çıkmamaları konusunda uyarıda bulundu.

