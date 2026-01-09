Siirt'te Karda Mahsur Kalan Öğrencilerin Minibüsü Kurtarıldı

Elmadalı ile Yamaçlı köyleri arasında çalışma

Siirt’te yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşımın kapanması sonucu Şirvan ilçesine bağlı Elmadalı ve Yamaçlı köyleri arasında mahsur kalan öğrencilerin minibüsü için gelen ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, koordineli bir çalışma yürüttü.

Karla mücadele ekiplerinin özverili çalışmaları sonucu minibüs güvenli bir şekilde bulunduğu yerden çıkarılarak yol yeniden ulaşıma açıldı.

Yetkililer, öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğunu bildirirken, ekiplerin olumsuz hava koşullarına karşı merkez ve ilçelerde çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü belirtti.

