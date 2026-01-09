Siirt'te Karda Mahsur Kalan Öğrencilerin Minibüsü Kurtarıldı

Siirt'te kar ve tipi nedeniyle Şirvan ilçesine bağlı Elmadalı ve Yamaçlı köyleri arasında mahsur kalan öğrencilerin minibüsü, İl Özel İdaresi ekiplerince kurtarıldı; öğrenciler sağlıklı.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 16:15
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 16:15
Elmadalı ile Yamaçlı köyleri arasında çalışma

Siirt’te yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşımın kapanması sonucu Şirvan ilçesine bağlı Elmadalı ve Yamaçlı köyleri arasında mahsur kalan öğrencilerin minibüsü için gelen ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, koordineli bir çalışma yürüttü.

Karla mücadele ekiplerinin özverili çalışmaları sonucu minibüs güvenli bir şekilde bulunduğu yerden çıkarılarak yol yeniden ulaşıma açıldı.

Yetkililer, öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğunu bildirirken, ekiplerin olumsuz hava koşullarına karşı merkez ve ilçelerde çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü belirtti.

SİİRT’İN ŞİRVAN İLÇESİNE BAĞLI ELMADALI VE YAMAÇLI KÖYLERİ ARASINDA, KAR VE TİPİ NEDENİYLE MAHSUR KALAN ÖĞRENCİLERİN MİNİBÜSÜ, İL ÖZEL İDARESİ KARLA MÜCADELE EKİPLERİ TARAFINDAN KURTARILDI.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları