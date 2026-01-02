DOLAR
Siirt'te 14 Köy Yolu Kar Sonrası Ulaşıma Açıldı

Siirt'te kar nedeniyle kapanan 14 köy yolu İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmasıyla açıldı; zehirlenen 27 yaşındaki Ahmet Keşli hastaneye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 02.01.2026 22:04
Güncelleme Tarihi: 02.01.2026 22:18
Siirt merkezde kar yağışından kapanan 14 köy yolu, ekiplerin yoğun çalışmasıyla tekrar ulaşıma açıldı.

Kentte etkili olan kar yağışı ilçelerde hayatı olumsuz etkilerken, Siirt Valiliği koordinasyonunda, İl Özel İdaresi Karla Mücadele Ekipleri kapalı yolların açılması için aralıksız çalıştı.

Çalışmalar kapsamında Gökçebağ beldesi ve merkeze bağlı 14 köy ile 3 mezrayı birbirine bağlayan yol öncelikli olarak temizlendi; ekipler, yolları ulaşıma açarak vatandaşların köy ve mezralarına güvenli ulaşmasını sağladı.

Çalışmalar sırasında ekipler, 112 Acil Servis ve UMKE ile koordineli hareket etti. Bu sayede, Kışlacak köyüne bağlı Sütlüce Mezrası'nda yediği balıktan dolayı zehirlendiği öğrenilen 27 yaşındaki Ahmet Keşli'ye hızlıca ulaşıldı.

Ahmet Keşli, UMKE ekiplerine teslim edilerek Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Keşli'nin tedavi altına alındığı ve sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

