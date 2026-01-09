Siirt'te Sevgi Evlerinden Ayrılan Gence 19. Yaşına Doğum Günü Sürprizi

Siirt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Sevgi Evlerinden ayrılan Serkan Çakır'ın 19. yaşını kurum müdürü, hocaları ve arkadaşlarıyla kutladı.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 12:24
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 12:25
Siirt'te Sevgi Evlerinden Ayrılan Gence 19. Yaşına Doğum Günü Sürprizi

Vefa ve destek mesajı

Siirt’te, Sevgi Evlerinden ayrılıp 19 yaşına giren gence, kurum müdürü, hocaları ve arkadaşları tarafından doğum günü sürprizi yapıldı.

Siirt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Sevgi Evlerinde kalıp ayrıldıktan sonra hayatına devam eden genci unutmayarak doğum günü sürprizi düzenledi. Kurum müdürü, kurumun hocaları ve orada kalan diğer çocuklar, Serkan Çakır’ın 19 yaş gününü kutladı.

Siirt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sabri Sidar, kurumdan ayrılıp bağımsız bir şekilde hayatına devam eden Serkan’ın doğum gününü kutlamak üzere çalışma arkadaşlarıyla birlikte yanında olduklarını söyledi.

Sidar, "Hep şunu söylüyoruz. Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sadece kurum bakımından yetinmiyor. Kurum bakımından sonra da çocuklarımızın hayata hazırlanması noktasında da, bakanlık olarak elimizden gelen gayreti gösteriyoruz" dedi ve ekledi: "Her zaman kardeşlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Çocuklarımız reşit olduktan sonra da gençlerimizle bağımız devam ediyor. Olaya vefa örneği olarak bakıyoruz. Kardeşlerimiz bizlere emanet. Hayata hazırlama noktasında da yaşamlarını sürdürürken de her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz."

Serkan Çakır ise duygularını şöyle dile getirdi: "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından il müdürümüz, hocalarım ve arkadaşlarım Allah hepsinden razı olsun. Beni yalnız bırakmadılar. 19 yaşıma girdim. Allah, hepsinden razı olsun. Hepsini çok seviyorum".

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

