Sincik'te Kurt Köy Merkezine İndi

Adıyaman'ın Sincik ilçesi Alancık Köyü'nde görüntülendi

Yoğun kar yağışının etkili olduğu Alancık Köyü'nde, yiyecek bulmakta zorlanan bir kurt akşam saatlerinde köy merkezine indi ve görüntülendi.

Köy yolundan geçen bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, kurtun bir süre aracın önünde koştuğu anlar görülüyor. Görüntülerin devamında kurt yoldan ayrılarak kısa süre sonra gözden kayboldu.

Olayda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.

Vatandaşlar, yoğun kar yağışı nedeniyle yaban hayvanlarının yerleşim yerlerine inebileceğine dikkat çekerek, benzer durumlara karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.

