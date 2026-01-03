DOLAR
Sincik'te Kurt Köy Merkezine İndi

Adıyaman'ın Sincik ilçesi Alancık Köyü'nde yoğun kar yağışı sonrası yiyecek arayan bir kurt, akşam saatlerinde köy merkezinde görüntülendi; olayda olumsuzluk yaşanmadı.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 14:42
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 14:42
Adıyaman'ın Sincik ilçesi Alancık Köyü'nde görüntülendi

Yoğun kar yağışının etkili olduğu Alancık Köyü'nde, yiyecek bulmakta zorlanan bir kurt akşam saatlerinde köy merkezine indi ve görüntülendi.

Köy yolundan geçen bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, kurtun bir süre aracın önünde koştuğu anlar görülüyor. Görüntülerin devamında kurt yoldan ayrılarak kısa süre sonra gözden kayboldu.

Olayda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.

Vatandaşlar, yoğun kar yağışı nedeniyle yaban hayvanlarının yerleşim yerlerine inebileceğine dikkat çekerek, benzer durumlara karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.

ADIYAMAN’IN SİNCİK İLÇESİNDE KURT GÖRÜNTÜLENDİ.

ADIYAMAN’IN SİNCİK İLÇESİNDE KURT GÖRÜNTÜLENDİ.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

