Sinop Ayancık'ta Karacalar Kamerada: Çangal Dağı'nda Kışta Besin Arayışı

Sinop'un Ayancık ilçesi Çangal Dağı'nda iki karaca, karla kaplı arazide yiyecek ararken bir vatandaş tarafından görüntülendi.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 13:54
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 13:54
Çangal Dağı'nda görüntülenen iki karaca karla kaplı arazide yiyecek aradı

Sinop'un Ayancık ilçesinde, ormanda yiyecek arayan iki karaca kameralara yansıdı.

Kış manzarasını görüntülemek için Çangal Dağı mevkisine giden bir vatandaş, ormanlık alanda gezinti yaptığı sırada karla kaplı arazide dikkatli adımlarla ilerleyen karacalarla karşılaştı.

Karacalar bir süre çevrede dolaşıp yiyecek aradı; vatandaş bu özel anları kamerasıyla kayda aldı. Kayıtlarda, hayvanların bir süre sonra bölgeden uzaklaştığı ve gözden kaybolduğu görüldü.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

