Sinop Ayancık'ta Karacalar Kamerada: Çangal Dağı'nda Kışta Besin Arayışı

Çangal Dağı'nda görüntülenen iki karaca karla kaplı arazide yiyecek aradı

Sinop'un Ayancık ilçesinde, ormanda yiyecek arayan iki karaca kameralara yansıdı.

Kış manzarasını görüntülemek için Çangal Dağı mevkisine giden bir vatandaş, ormanlık alanda gezinti yaptığı sırada karla kaplı arazide dikkatli adımlarla ilerleyen karacalarla karşılaştı.

Karacalar bir süre çevrede dolaşıp yiyecek aradı; vatandaş bu özel anları kamerasıyla kayda aldı. Kayıtlarda, hayvanların bir süre sonra bölgeden uzaklaştığı ve gözden kaybolduğu görüldü.

